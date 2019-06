Bohemio y chic, Alma & Lounge, un hotel en Tel Aviv

Estilo bohemio y sofisticado, único y tradicional, con alma hipster, así es uno de los hoteles más originales de Tel Aviv, en Israel. Alma & Lounge, ubicado en un antiguo edificio de apartamentos de 1920 es un hotel singular, muy chic, decorados con telas y diseños llamativos, elegante, con suelos de baldosas originales y un forjado antiguo como pasamanos de la escalera de hierro. Alma Hotel & Lounge se encuentra en el centro histórico de Tel Aviv, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, conocido por sus más de 4.000 edificios Bauhaus que datan de la década de 1930. Uno de los barrios con más ambiente, restaurantes, galerias de arte, las tiendas más in de la ciudad y multitud de locales de ocio nocturno. Situado estratégicamente al lado del Boulevard Rothschild, una de las principales arterias de la ciudad, es el lugar idóneo para descubrir lo mejor de Tel Aviv, la ciudad más puntera y cosmopolita de Israel. A cinco minutos a pie de Neve Tzedek el "Soho" de Tel-Aviv y a unos 12 minutos a pie del Mar Mediterráneo. Con 15 coquetas habitaciones, cada una con nombre propio y un estilo diferente, inspirado en el pasado, te sentirás transportado a otra época. Equipadas con todas las comodidades, máquinas de café espresso y iPads bajo petición. Impresionantes baños con artículos de aseo de alta gama de la marca Bulgari. Ocho suites Ejecutivas con balcones e impresionantes vistas de la ciudad blanca y un baño asombroso con bañera y ducha de chorro o con patas. Y siete Habitaciones Deluxe, amplias, lujosas e íntimas, con tesoros vintage y mobiliario contemporáneo. Precios desde 238 euros. Un alojamiento ideal para urbanitas, modernos y los amantes del glamour. Un hotel solo para adultos, los niños no son bienvenidos. El restaurante Alma Lounge sirve una excelente cocina creativa a cargo del reconocido Chef Yonatan Roshfeld, ganador del programa Top Chef de Israel. No necesitas salir del hotel para disfrutar de una velada romántica. si quieres algo más informal, Tapas 1 Haam, es un bullicioso restaurante para aquellos que buscan una experiencia culinaria y de entretenimiento a partes iguales. Tapas en una barra larga, llena de hipsters de Tel Aviv, con una cocina abierta de aire industrial y productos delicatessen españoles. Tapear aquí es como estar en casa. Alojarse en Alma Hotel & Lounge es hacerlo en el corazón y el alma de Tel Aviv.