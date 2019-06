Boeing 747-212B, Hotel Jumbo Stay, Uppsala, Suecia

Señoras y señores, les habla el capitán. Este es el vuelo del Boeing 747-212B, Hotel Arlanda Jumbo Stay, con destino al aeropuerto internacional de la ciudad de Uppsala en Suecia. El vuelo estancia tendrá una duración aproximada de los días que se quieran alojar y volaremos a una altitud a pie de calle. Nos espera buen tiempo durante el recorrido aunque un pelín de frío, no en vano estamos en invierno, y el Hotel Jumbo Stay esta en Suecia. Les suplicamos no apagar sus teléfonos móviles, ni cualquier otro equipo electrónico, ya que no interfiere con las comunicaciones de la aeronave. A continuación los asistentes de vuelo le darán unas breves explicaciones. Y los asistentes del vuelo, en este caso, somos nosotros, Viajestic.com. Porque hoy os hablamos de un curioso hotel que es, nada más y nada menos, que un Jumbo Boeing 747-212B en perfecto estado, y completamente restaurado y decorado para que tu estancia, sea lo más cómoda posible, con un nuevo y moderno diseño interior. Bienvenidos a una de las estancias más curiosas del mundo. Aquí puede pasar la noche a bordo de un auténtico avión, pero sin despegar. El avión de Jumbo Stay tiene capacidad para alojar desde dos, a cincuenta y nueve pasajeros con comodidad, y nos da la opción de hasta cuatro habitaciones compartidas. En total el hotel dispone de 27 habitaciones a bordo de la aeronave. Algunas habitaciones tienen un baño privado y ducha. Y si quieres una experiencia diferente, alójate en la suite de lujo, situada en la cabina del avión rehabilitada y convertida en habitación, con vistas panorámicas del aeropuerto de Arlanda. En Jumbo Stay tienes garantizado un alojamiento único y excepcional, a un precio razonable. Una estancia emocionante para los entusiastas de la aviación y para familias con niños, así como para gente de negocios. Esta experiencia no va a dejar a nadie indiferente. Difícilmente se puede estar más cerca del tráfico aéreo. Jumbo Stay se encuentra a sólo 5 o 10 minutos de los mostradores del check-in en Arlanda con el servicio de autobús ALFA. Perfecto para cualquier persona, que deba coger un vuelo temprano, y no quiera levantarse de la cama, antes del amanecer, para llegar al aeropuerto a tiempo. Reserva una noche en el Jumbo Stay antes de tu salida y podrás remolonear en la cama un ratito más. Jumbo Stay te ofrece también echar un vistazo al interior del avión y aprender acerca de su historia, incluso si no estás alojado. En su cafetería se puede desayunar, café, galletas, helados, sándwiches y platos calientes. Y para tener una mejor vista del avión y de los taxis de pista, también tienes la posibilidad de caminar a lo largo de la plataforma de observación izquierda y experimentar la sensación de estar en la parte superior del ala de un avión Jumbo real. Todo el mundo es bienvenido, tomáte un café y disfruta del avión. Uppsala es la cuarta ciudad más grande se Suecia. Monumentos culturales, lugares históricos y una ajetreada vida estudianti, la catedral más grande del país y la Universidad más antigua de Escandinavia, se encuentran en el centro de la ciudad. Un destino perfecto. Y si te alojas en el Hotel Arlanda Jumbo Stay, ya sabes que vas a estar pegadito al aeropuerto. Disfrútalo.