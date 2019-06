Bocados del club más selecto de la moda

Ralph Lauren es un diseñador de moda y empresario estadounidense famoso en el mundo entero por su marca de ropa Polo Ralph Lauren. Nacido en el Bronx, en Nueva York, su marca es hoy una de las más prestigiosas del mundo. Pero no solo ha dejado su firma en el mundo de la moda, porque, además de diseñar prendas de ropa, también posee una línea de fragancias, gafas y demás accesorios. Y más, porque en varias de sus tiendas más internacionales, Lauren se ha lanzado y ha abierto restaurantes de cocina clásica americana, elegantes, y por supuesto, con su nombre como sello personal.

Situado junto a la tienda de polo más importante del mundo, el buque insignia de Chicago en la avenida Michigan, el restaurante RL es el debut de Ralph Lauren en la industria de la restauración, una apuesta arriesgada que se ha llevado a cabo con gran éxito. Y es que este restaurante que abrió sus puertas en 1999, bajo la batuta, y con la decoración del diseñador norteamericano, se ha convertido en uno de los locales de moda y punto de encuentro de la ciudad, con su cocina moderna y su concepto de club privado al que todos pueden acceder.

La comida está inspirada en los clásicos americanos, con una carta de mariscos, filetes, chuletas, ensaladas, sándwiches, además de una súper hamburguesa clásica espectacular. Un menú, que como no podía ser de otra manera, se distingue por estar a la moda y seguir las últimas tendencias. Algunos de los platos los preparan directamente en tu mesa, y la buena cocina se combina con un ambiente único en el que el comensal es tratado como miembro de un selecto club privado, muy británico y muy elegante.

La decoración es de lo más chic. Con una barra en la parte delantera, una preciosa chimenea de mármol negro, paneles de caoba y ébano, y en el comedor paredes de color azul marino, y madera de caoba, cubiertas con obras de arte de la colección privada de Lauren. El código de vestimenta es casual, pero eso sí, hay que ir bien vestido, no de cualquier manera, estamos en un templo de la moda y la ocasión lo merece.

Pero es que RL no es el único restaurante de Lauren. Hay otros dos, uno en Nueva York, The Polo Bar, y otro en París, Ralph’s.

The Polo Bar se inspira en los establecimientos clásicos de Nueva York y en el amor de Ralph Lauren por reunir alrededor de la mesa a la familia y a los amigos. Con un ambiente informal pero refinado, decorado con mucho estilo y con muy buen ambiente, la cocina ofrece comida bien elaborada y de temporada, y bebidas y cócteles en el corazón de Nueva York. No dejes de pedir la hamburguesa y la tarta de manzana. El local rinde homenaje a la marca en todos los sentidos. Si eres un amante del mundo de la moda, no dejes de pasar por aquí, seguro que encontrarás caras conocidas.

En Paris, Ralph’s, es el segundo restaurante abierto por el diseñador. Combina el carácter típico americano con el espíritu francés más aristocrático y refinado en cuanto a la decoración. Pero el menú ofrece lo mejor de la gastronomía de los Estados Unidos. Langosta de Maine, cangrejo de Maryland, carne orgánica de Angus Negro de los EEUU, cortes de carne del propio rancho de Ralph Lauren en Colorado destinados exclusivamente para su restaurante parisino. En uno de los barrios más chic de la capital francesa, en pleno Boulevard Saint-Germain, y dentro de la tienda del diseñador, ubicada en un palacete del siglo XVII, está situado su restaurante, de visita obligada para los amantes de la moda. Sin duda una experiencia inolvidable.

