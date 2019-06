Barro, Magia y Minerales en Vietnam

Tal vez sea generalizar, pero no nos negaréis que los vietnamitas suelen tener una piel suave y joven. Tal vez es porque conocen los secretos de los baños de barro. Los científicos saben que en The I Resort, tiene un alto contenido en minerales y en bromo y algunos dicen que untarse en él, tiene efectos rejuvenecedores mágicos. Afirman que los baños de barro son eficaces contra todas las enfermedades de la piel y la artritis. The I Resort, recurre a las aguas termales para que puedas relajarte y probar la inmersión corporal de barro mineral caliente mientras contemplas la vida en un espacio de meditación en plena naturaleza. Y todo en un ambiente de lujo en un pueblo rural vietnamita. Las vacaciones perfectas para vivir en pareja. Después de la compra de entradas te muestran los vestuarios, donde recibirá una toalla. Hay dos áreas separadas para hombres y mujeres. El agua mineral caliente de la ducha, al final del vestuario, te prepara para la siguiente etapa, la zona de baño de barro. Con capacidad para 500 personas a la vez. Estas tinas de barro se encuentran al aire libre bajo grandes árboles. 20 minutos de barro. Saldrás con la piel como nueva, suave y firme. De ahí pasarás a la cueva de hidroterapia y una fuente te ayudará a relajar el cuerpo. Cascadas minerales para jugar después de la inmersión de barro. Después la piscina mineral. Hay 2 piscinas para adultos con jacuzzi y 3 piscinas para niños con una profundidad y tamaño diferentes. Los servicios de The I- Resort han demostrado ser útiles para el cuidado de la salud. También ofrecen servicios de masaje y baños de vapor Cerca de la piscina hay restaurante en un espacio abierto que sirve platos europeos, asiáticos y especialidades de marisco hechos por chefs profesionales. La piscina se encuentra rodeada del paisaje de montaña soleado, y sirven aperitivos frescos en las chozas de paja. Los arquitectos utilizaron materiales locales como la piedra, la madera y la hoja de coco para construir los edificios, y flores de la zona y fauna para suavizar el ambiente. El efecto general es muy bueno The I-Resort fue honrado con el Premio de Arquitectura de Asia 2013. Arquitectura tradicional e innovación en el espacio y la estructura, para una nueva experiencia para los turistas que visitan Vietnam. El complejo está situado en una pequeña colina cerca del río principal que separa el centro de la ciudad de Nha Trang. Cuenta con la calma necesaria y servicios de baños de lodo de lujo para clientes exigentes.