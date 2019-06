La aventura de visitar Cayo Anclote

Florida, el Estado del Sol, esconde algunas de las mejores playas de los Estados Unidos. Desde Pensacola a Amelia Island pasando por los Cayos, hay playas y playas esperando a ser descubiertas. Arenas blancas, paisajes caribeños y aguas de color verde y azul turquesa, cristalinas, que bañan suavemente la costa del golfo. Al norte del estado, frente a la costa, cuatro islas conforman un lugar clave, Anclote Preserve State Park. Accesibles solo por barco Anclote Key, North Anclote Bar, Bar Sur Anclote y la isla Three-Rooker Island están situadas a unos tres kilómetros de la costa de Tarpon Springs, conocido por muchos como “La ciudad de las esponjas” cerca de Tampa y de Clearwater, y a unas dos horas de Orlando. Juntas, las cuatro islas, componen un parque marino estatal, de más 403 hectáreas, que es el hogar de al menos 43 especies de aves, entre ellas el ostrero americano, el águila calva y el playero melódico. En Cayo Anclote se puede nadar y tomar el sol en la playa, pasear, bucear, pescar, hacer una barbacoa y disfrutar de un picnic, o acampar en tienda de campaña y pasar la noche de campamento bajo las estrellas. Ojo, los mosquitos pueden ser feroces en la isla así que no olvides tu repelente de insectos. Las islas no disponen ni de bar ni de tienda de suministros, hay que llevar todo lo necesario. Sun Line Cruises son los ferries que cubren la ruta saliendo de los históricos muelles de Tarpon Springs hasta Cayo Anclote, aunque si quieres acampar tendrás que llegar por tus propios medios. El ferrie solo permite estar en la isla una hora, antes de volver a la costa. Las únicas dos estructuras en la isla son la casa del guardaparque y el faro. El pintoresco faro de 1887 se erige como un centinela en el extremo sur de la isla. Una de las visitas estrella es la subida al faro de State Park Anclote. Solo está abierto al público en dos o tres días especiales al año. Por la vista desde la cima, merece la pena hacer el viaje en uno de esos días, que por lo general se anuncian con varias semanas de antelación. Sun Line Cruises cubre el recorrido previa reserva y permanece abierto de 9h a 14h. No olvides llevar repelente de mosquitos, protector solar, sombrero, binoculares, cámara de fotos, agua para beber y algo de comer. Aunque en el barco hay agua y bocadillos es mejor llevar los tuyos. El faro solo tiene capacidad para 5 o 6 personas a la vez, por lo que tendrás que esperar alrededor de la base para esperar tu turno. Hay un baño en la isla de compostaje. Al sur de Anclote Key, Three-Rooker Island, otra impresionante isla que es un gran banco de arena. Al norte de Anclote Key varias islas más pequeñas donde solo encontrarás aves como únicos residentes. La playa de Cayo Anclote situada frente a la costa del golfo de Florida es un auténtico paraíso. Solitaria, de arena limpia y clara, llena de conchas, es el lugar perfecto para perderse.