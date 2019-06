Una aventura de vértigo entre los árboles

Si eres un amante de la naturaleza, y lo que más te gusta son las alturas, estás de enhorabuena. Pero eso si, hay que viajar hasta Vancouver, para adentrarse en el Capilano Suspension Bridge. Con ese nombre ya puedes intuir más o menos lo que te vas a encontrar allí. Sin embargo, la realidad va a superar todo aquello que te puedas imaginar. En Capilano Suspension Bridge Park vas a poder cruzar un inmenso bosque sobre imponentes árboles de hoja perenne, pasar por una auténtica selva de cedro perfumado, andar por el Clifwalk, un camino en un acantilado que sigue un precipicio de granito a lo largo del río Capilano, y recorrer una serie de laberintos de estrechos voladizos, puentes colgantes, escaleras y plataformas, con tan solo 16 puntos de anclaje en la roca que sostiene la estructura o bien divertirte en Treetops Adventure, sobre 7 pasarelas suspendidas que ofrecen vistas increibles a 30 metros del suelo del bosque. ¿Te apetece esta aventura? La experiencia de cruzar el puente colgante sobre el río es increíble, caminar mientras el puente se balancea es toda una odisea pero no puedes perderte la experiencia. 137 metros de emoción con espléndidas vistas sobre el río y de los majestuosos bosques centenarios. En el puente colgante de Capilano, situado en este bosque de la Costa Oeste, los senderos de la naturaleza muestran información interpretativa sobre el ecosistema de todo el parque lo que hace esta aventura más interesante. Por otro lado las plataformas Treetops Adventure son respetuosas con el medio ambiente, con un diseño personalizado que ofrece una vista única, a vuelo de pájaro, sobre el bosque circundante. Treetops Adventure incluye siete puentes colgantes a través de los árboles a 30 metros de altura, para que te sientas como una ardilla. Capilano Suspension Bridge Park es una de las atracciones turísticas más populares de la Columbia Británica. La razón es muy sencilla, hay tantas cosas que ver y tantas cosas que hacer que no vas a querer salir. Y a pocos minutos del bullicioso centro de la capital, Vancouver. En el silencio de la naturaleza se mezclan los sonidos del bosque con maravillosos y exuberantes jardines, auténticos y coloridos tótems artesanos de las Primeras Naciones y la adrenalina del vertigo y los puentes y miradores suspendidos. Hay otras muchas actividades como excursiones en la naturaleza con guía, un programa de Rainforest Explorador para los niños y la exposición del bosque animado para conocer mejor este espacio natural único. Y sobretodo no dejes de pasar por el Parque Tótem donde se pone de relieve la conexión histórica entre la cultura de las Primeras Naciones y el mundo natural. Kia'palano es una aventura educativa y un mundo fantástico para descubrir con los más pequeños en Vancouver. Las atracciones de Capilano Suspension Bridge Park ofrecen una mezcla única de aventura, de historia y de cultura. Un Parque Natural maravilloso para disfrutar en familia. Anótalo en la lista de los mejores destinos para ir con niños. Y una cosa más, muy importante para algunos, en el parque hay Wifi gratuita. De nada.