Aventura en la naturaleza salvaje y azul de los lagos de Joffre

El Parque de los Lagos de Joffre no es un rincón más de Canadá. Se trata de una magnífica zona de picos dentados, campos de hielo, torrentes fríos y lagos azul turquesa, un paraíso natural donde todo gira alrededor de tres lagos enmarcados por abundante vegetación. El lago Inferior, el Medio y el Superior de Joffre se encuentran a lo largo de una ruta bastante accesible, y se van mostrando, de uno en uno, cada cual más impresionante que el anterior, más intenso y más azul, a medida que uno avanza. Porque, por lo que estos lagos son famosos y se han convertido en una atracción turística, es por su intenso color azul turquesa. Un llamativo cromatismo que contrasta con el entorno, y que se debe al limo glacial suspendido en el agua y al reflejo de la luz solar.



El camino hasta Joffre Lakes es uno de los más bonitos de la Columbia Británica, y es relativamente fácil, en comparación con el de otros lagos alpinos. Desde el aparcamiento, junto a la carretera de Duffey Lake, en pocos minutos se llega al primero de los tres lagos, y la vista a lo largo de la ruta es verdaderamente bella e increíble. Además, en la parte superior hay varios lugares agrestes para acampar, un paraíso boscoso entre el turquesa imposible del lago y el glaciar Matier, también cerca de una impresionante cascada y donde encontrarás una cuidada letrina, todo preparado para que puedas dormir allí si lo deseas.



El parque, aparte de algunos senderos, puentes y lugares señalizados, se mantiene intacto, salvaje y pintoresco, por lo que perderse en él es toda una aventura, ideal para estos meses de verano. También hay un helipuerto, así que estarás arropado entre las montañas y los glaciares. De hecho, hay cuatro glaciares distintos: Matier, Anniversary, Stonecrop y Tszil. Y detrás del Monte Matier hay otros dos glaciares más: Twin One y Hartzell. Un auténtico paraíso para los amantes de la montaña.

Los tres Lagos de Joffre son impresionantes. El imponente glaciar Matier se eleva por encima de ellos, más allá del tercer lago, haciendo que la experiencia sea aún más espectacular. El sendero hacia los lagos puede ser complicado en algunos tramos, pero no es terriblemente difícil. Hasta el tercero, el camino es de 5,5 kilómetros y nos llevará entre 90 minutos y 2 horas la ida. Si queremos aprovechar para pescar, no hay problema, pero hay que solicitar previamente una licencia.

Recorrer el parque es un viaje para auténticos aventureros, porque no hay servicios de emergencia y debes ser autosuficiente en este entorno remoto y salvaje, e ir adecuadamente equipado para cualquier situación que se te pueda presentar. Por supuesto, se recomienda no ir solo, pero esa es una de las normas de seguridad básicas para cualquier montañero. Debes llevar agua potable o tener en cuenta que el agua de los lagos o arroyos se debe hervir durante al menos dos minutos antes de beberla. Las fogatas no están permitidas en el parque. Y recuerda que el agua de los lagos proviene de los glaciares, y por lo tanto está helada, por lo que no se recomienda nadar en ella para evitar percances.



Las personas que se quieran adentrar en el Joffre Lakes Provincial Park deben tener experiencia en expediciones de montaña. No tanto si lo que quieres es simplemente conocer los lagos. La ruta es apta para toda la familia. Para llegar al comienzo del sendero del lago de Joffre hay que coger la carretera 99 hacia el norte, a través de Squamish, Whistler y Pemberton. Seguir luego en dirección a la ciudad de Monte Currie y luego hacia Lillooet. Una vez que llegues al lago Lillooet, el camino se vuelve cuesta arriba y los vientos pueden ser fuertes durante los primeros kilómetros. El Lago Joffre está bien señalizado en la carretera.



Esta ruta de senderismo en un escenario ideal, por debajo de un glaciar y algunos magníficos picos. Una vez en el lago superior, puedes explorar más, o simplemente quedarte en el mismo lago. Los fines de semana en verano, suele estar más concurrido, así que procura ir temprano. Si buscas aventura, aquí en el lado más salvaje de Canadá, la encontrarás.

Más información:

Joffre Lakes Provincial Park