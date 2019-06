Austin, Texas, vuelve la emoción de la velocidad

La Fórmula 1 se desplaza a los Estados Unidos. El circuito de las Américas en Austin espera a Lewis Hamilton, quién tras su novena victoria en el mundial, es el favorito para hacerse con el número 1. Este sería su segundo título y no quiere dejar escapar la oportunidad de conseguirlo. Victoria de Hamilton en Sochi y Alonso sexto tras una parada de Ferrari. Fernando sigue luchando pero sus posibilidades se debiltan. El espectáculo sigue y los próximos 31 de octubre y hasta el 2 de noviembre, vuelve la emoción de la velocidad a Austin, Texas. Ya no queda nada Austin es una ciudad sorprendente, nadie imagina encontrar en Texas, en el centro de una ciudad, hermosas colinas rodeadas de ríos y lagos. Sobre el río Colorado, sus lagos centran las actividades deportivas. El Monte Bonnell es uno de los puntos más altos de Austin, a 238 metros sobre el nivel del mar, un lugar romántico y con unas vistas increíbles de la ciudad y sus alrededores, muy especial al atardecer. A la belleza natural de Austin se une el ser la sede de grandes empresas tecnológicas, agencias de publicidad, tiendas de diseño o estudios de Animación. Dinámica y siempre en crecimiento, es el corazón que late en el estado. Aquí se aunan la creatividad, la inspiración y la hospitalidad de sus habitantes. Todas las noches se puede encontrar música en directo de todo tipo. Especialmente en la calle Sexta, pero hay cientos de locales de música. Austin es la cuarta ciudad más grande de Texas y una de las más pobladas de los Estados Unidos. Una ciudad viva, conocida como la ciudad del aire limpio y del cuidado por el medio ambiente, aquí viven volcados en mantener la ciudad de forma sostenible, es la ciudad verde por excelencia. Colinas y senderos, ríos y lagos, buena gastronomía, moda y música en vivo. En Austin vas a disfrutar como nunca. De día y de noche, siempre hay algo diferente que hacer. La Torre de la Universidad de Texas es el edificio más destacado y el más querido de la ciudad y como Capital del Estado aquí se encuentra la Mansión del Gobernador, de estilo griego. Es un edificio histórico el más antiguo de la zona del Oeste del Mississippi. Los gobernadores de Texas han vivido en esta Mansión desde 1856. Se puede visitar así como sus jardines. Y cerca el edificio del Texas State Capitol, más grande que el Capitolio de Washington, DC. De granito rosa, en este edificio se puede visiatr la cámara legislativa, además de una colección de pinturas y esculturas. El Museo Bob Bullock de la Historia de Texas, el Jardín Botánico y el parque metropolitano Zilker son otros de los lugares imprescindibles. En este parque hay una piscina de agua de manantiales, Barton Springs Pool un lugar famoso, con más de 274 metros de largo y una temperatura de 20°C durante todo el año, un tren en miniatura, el Centro de Ciencias y Naturaleza de Austin, un jardín de esculturas, un jardín Botánico y canoas para navegar por el lago Town. Pero la atracción más espectacular de Austin es la colonia urbana de murciélagos más grande del mundo, que vive bajo el Puente de la Avenida del Congreso. Congress Avenue Bridge es el el hogar de unos 1.5 millones de murciélagos mexicanos. Acércate a verlos en el parking del Austin American Statesman, o en barco dando un paseo por debajo del puente. Austin es una ciudad que merece la pena. Aprovecha el Mundial de la Fórmula 1 para conocerla. Y como siempre, si no puedes viajar allí, ya sabes que puedes seguir en directo la carrera en Antena 3 Televisión. Tienes una cita, no te la vas a perder.