Atrévete a burbujear en Francia

Una empresa familiar fundada en febrero de 2010, se ha convertido en uno de los hoteles más innovadores del panorama eco friendly. De la mano de un graduado en hostelería, de su hemana graduada en lenguas y de una madre decoradora, nació el concepto Attrap’Rêves. Con una filosofía, abrir las puertas a otros para crear una verdadera experiencia en una burbuja poética y sensorial. Y cómo, pues a través de una instalación de diseño rompedor en tiendas ecológicas y cuidando el medio ambiente. Y lo más importante para esta empresa es compartir el placer de un servicio de calidad, para que en los huéspedes, quede el recuerdo de un momento mágico. ¿Y qué es Attrap’Rêves? La primera red en Francia para dormir en inusuales y originales burbujas. Cómo suena, burbujas. Unos complejos con 6 burbujas en entornos privilegiados, lejos de las multitudes, para vivir una experiencia cósmica. Con un servicio impecable y dinámico para una estancia única e inolvidable. Una burbuja donde redescubrir lo que son las noches bajo las estrellas, pero sin los inconvenientes de la humedad o los insectos. Un ingenioso concepto que se puede disfrutar durante todo el año, incluso con mal tiempo. Cada burbuja tiene su propia identidad y la decoración varía dependiendo del ambiente que se desee. Zen: una burbuja transparente, decoración simple y mobiliario de madera con tatamis. Naturaleza: una burbuja transparente en un ambiente natural y con un suelo de cespéd. Glamour: Colores para un ámbito sentimental y para compartir en pareja. 1001 noches: una burbuja con los colores del sol, ambiente oriental y cojines mullidos. O Chic & Design: Una burbuja contemporánea de tejidos sedosos y con una burbuja sanitaria contigua. Y la intimidad es total, para que nada importune tu estancia en la naturaleza. Con duchas y baños privados, y toallas, gel y champú. Parking privado en cada burbuja, linterna, servicio de catering en bandeja biodegradable y masajista. Todo para una estancia de lujo. Un hábitat diseñado con materiales reciclables 100%. La esfera de la burbuja se mantiene con un ventilador silencioso que permite que el aire fresco entre de forma continua. Y sin consumir energía, tan solo 55 vatios. Y cuando termina la temporada, la burbuja se desinfla sin ningún impacto nocivo en el entorno. La experiencia Attrap’Rêves, se puede buscar en Allauch, un pinar provenzal cerca de Marsella, en la Bouilladisse, un valle entre Aix en Provence y Aubagne, en Puget Ville, en medio de Var en L'Auberge de la Tuilière entre viñas y colinas, en Montagnac Montpezat, un bosque en el Parque Natural Regional del Verdon, o en Saint Maime, en el Parque Natural Regional de Luberon. Una red para burbujear donde te apetezca. Y además ofrecen experiencias tipo: Luxury o You and Me, con jacuzzi en medio de la naturaleza acompañado de comida local y vino ecológico. Under the Stars con comida y vino ecológico o Confort con jacuzzi de 30 minutos. Y Constellations, para dormir bajo las estrellas con telescopio y mapa del firmamento. Un alojamiento diferente, innovador y ecológico para los amantes de la naturaleza. En entornos de gran belleza y con tu pareja. ¿Se puede pedir más? Totalmente recomendable, y en Francia, no muy lejos, para poder disfrutar de una escapada muy, muy romántica.