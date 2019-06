Atravesar los Andes en tren, un sueño hecho realidad

Ecuador, uno de los países más pequeños de Sudamérica, sigue siendo un gran desconocido para el turismo español. Sin embargo, el territorio que da nombre al paralelo más famoso del planeta esconde maravillas naturales y majestuosas obras de ingeniería que, tras visitarlas, perduran en nuestras retinas para siempre. En este caso, se unen ambos factores: naturaleza e ingenio. Y es que no es posible no quitarse el sombrero ante quienes pudieron hacer posible uno de los viajes en tren más complicados y, a la vez, hermosos, de Sudamérica. Es el que une las dos principales ciudades del país, Quito y Guayaquil, atravesando los Andes para terminar en la costa del Pacífico. Se realiza en un tren turístico que, como el Orient Express, también se ha acondicionado con todos los lujos: el Tren Crucero. Es un viaje de cuatro días de duración, perfecto para los que quieren visitar el país con calma, pues tanto antes como después se podrá disfrutar de ambas ciudades. A cambio, durante el tiempo que dura el viaje se atraviesan valles impresionantes, se ven los Andes en todo su esplendor y se estestigo de cómo el tren, decorado en majestuosos colores rojos y negros, asciende por valles y montañas hasta más de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Se compone de cuatro vagones acondicionados para el viaje, y realiza paradas que se pueden aprovechar, si se prefiere, para pernoctar en haciendas-hotel cercanas a las estaciones en las que hace noche el convoy. Y es que el por qué de los cuatro días es que el hotel es todo un centro turístico andante, que va trasladando a sus pasajeros por múltiples excursiones paralelas. Con el honor de haber sido galardonado como el 'Mejor Producto Turístico no europeo' en los World Travel Awards, así como el 'Mejor Tren de Sudamérica' en los mismos premios, es posible disfrutar de él a partir de 1.100 €/persona. Toda una aventura que jamás pensarían muchos que se haría realidad.