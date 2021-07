Así nos recibe Irlanda en su apertura al turismo

Es verdad que la quinta ola está revolviendo un poco el verano pero no es menos cierto que si bien los datos de incidencia acumulada de la COVID-19 tienden a subir, la relación que antes había entre este dato y el de ingresos hospitalarios y en UCI no es, ni de lejos, el que era y por eso, aun siendo conscientes de la importancia de ser prudentes, retomamos poco a poco nuestros hábitos y costumbres, nuestro espíritu viajero ¿qué tal un viaje a la Isla Esmeralda ahora que comienza a abrirse al turismo internacional? lo hace, además, con interesantes novedades de las que a continuación te damos algunas pistas.

Empezamos por las novedades más espirituosas ¿quién no piensa en un pub y una Guinness cuando piensa en Irlanda? y es que esta cerveza es la Isla Esmeralda lo que el whisky a Escocia por eso, si viajas a Dublín, no puedes perderte la Guinness Storehouse, es el museo y sede de la fábrica de cerveza más representativa de Irlanda que, además, estrena nuevas experiencias: una de ellas tiene que ver con la ampliación de su Gravity Bar y la otra con un nuevo recorrido Behind the Scenes.

No se trata de una visita menor sino de la más destacada de Irlanda porque la Guinness Storehouse de Dublín es la atracción más visitada de Irlanda, es el lugar ideal para aprender a tirar una Guinness además de acercarte tanto a la historia de esta cerveza como a los secretos de su elaboración; y si eres de los que ya ha pasado por allí ten en cuenta que te tocará volver no solo para disfrutar de la ampliación del Gravity Bar y sus soberbias vistas de Dublín sino sobre todo porque la nueva visita a este icónico lugar incluye zonas que antes estaban cerradas al público.

¿Eres más de senderismo, cicloturismo y otras experiencias relacionadas con la natuleza? Entonces debes ponerte Limerick por destino porque este condado irlandés acaba de estrenar su Vía Verde: se trata de un recorrido de 40 kilómetros que sigue el trazado de la antigua vía de ferrocarril que unía Limerick y Kerry, pasarás por pueblos realmente pintorescos e importantes lugares históricos como las sruinas de la abadía de Rathkeale o el castillo Desmond; puedes recorrerla entera o algún tramo, hacerlo caminando, en bicicleta y hasta corriendo. ¿Lo más sugerente de esta Vía Verde? Que está diseñada de tal manera que puedes comentar tu recorrido en diferentes puntos de entrada y disfrutar de un encantador paseo de unos tres kilómetros en el tramo que elijas o bien animarte a recorrerla entera, piensa que no es un trabajo de Hércules, los peregrinos del Camino de Santiago camina 30 kilómetros al día (durante varios días seguidos...) y esta vía que une las ciudades de Rathkeale, Newcastle West y Abbeyfeale, no supera los 40 kilómetros.

Si además del senderismo te atrae la historia el National Famine Way te parecerá creado expresamente para ti, se trata de un nuevo sendero que rinde homenaje a la emigración irlandesa y evoca el movimiento migratorio más brutal de Irlanda: tuvo lugar en mayo de 1847, un terrible año de hambruna que obligó a casi 1.500 personas a trasladarse a Dublín desde Strokestown caminando los 165 kilómetros que separan ambas ciudades. No buscaban comida en Dublín sino que de allí se trasladaron a Liverpool donde embarcaban rumbo a Canadá; aquellos barcos han pasado a la historia como 'barcos ataúd' lo que nos permite hacernos una idea de lo terrible de la travesía. Solo la mitad de los casi 1.500 caminantes que salieron de Strokestown llegaron a Quebec.

Irlanda | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

siempre ha sido un lugar de interés para los amantes de la arqueología y de la prehistoria pero ahora que ha sido remodelado lo es más si cabe; podrás visitar su nueva exposición que ha sido creada para que puedas descubrir las famosas tumbas de los yacimientos de Newgrange, Knowth y Dowth, un yacimiento prehistórico que es inluco más antiguo que Stonehenge; este complejo, ubicado en Meath, es, además, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

¿Más novedades? Las hay y están relacionadas con la literatura porque Irlanda es tierra de escritores, en esta ocasión las novedades llegan de la mano y la poesía de Seamus Heaney; se trata de una nueva experiencia que se desarrolla en el centro dedicado a este ilustre Nobel de Literatura y que te permitirá descubrir los vínculos de los poemas de este escritor con 5 lugares únicos del paisaje irlandés, será algo así como descubrir Irlanda a través de los poéticos ojos de Heaney; ¿a qué lugares nos lleva Heaney? Al paseo marítimo de Strand at Lought Beg, a la ribera del río Moyola, a Toome, a Maghearafelt y a la escultura Turf Man. Es un interesante recorrido por South Derry, tierra natal de Heaney.