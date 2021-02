Así se celebrará San Patricio en Irlanda el próximo mes de marzo

Irlanda quiere pintar el mundo de verde en su día nacional, el día de San Patricio; esto no representa una novedad porque ya en años anteriores emblemáticos monumentos como el Coliseo de Roma o la Torre de Hércules de A Coruña (el faro más antiguo del mundo todavía en funcionamiento) se tiñeron de verde en honor a Irlanda y su San Patricio, la ola verde ya estaba en marcha pero esto es casi lo único que no cambia en San Patricio 2021 respecto a años anteriores.

Coliseo | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

Y es que en 2021 no se celebrará el mítico Desfile del Festival de San Patricio que nos regala cada año estampas magníficas de esta fiesta, eso tendrá que esperar a que la pandemia remita; tampoco tendrán lugar las diferentes celebraciones que suelen organizarse en diferentes lugares del mundo para conmemorar esta fiesta tan irlandesa; a pesar de todo ello Irlanda no quiere pasar de puntillas sobre su gran día y se han volcado en celebrarlo virtualmente a través de un canal virtual alojado en la web stpatricksfestival.ie.

Música celta en San Patricio | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

Entre el 12 y el 17 de marzo en este canal virtual podrás disfrutar de música, teatro, arte, poesía, cuentacuentos, artes tradicionales, visitas guiadas (y telemáticas, claro), conexiones con diferentes lugares del mundo donde los irlandeses celebran a su patrón entre otras muchas sorpresas; en España además será el mismo día 17 a las 20 horas, día de San Patricio, cuando Turismo de Irlanda nos invite a colarnos virtualmente en el Johnnie Fox's pub de Dublín y disfrutar de actuaciones de música tradicional irlandesa, bailes e incluso un taller para aprender a tirar una pinta como debe ser.

San Patricio | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

Aunque, curiosamente, las fiestas de San Patricio no nacen en Irlanda sino en Boston y a pesar de que el color de esta fiesta no era el verde sino el azul, no se puede entender Irlanda hoy en día sin su devoción a San Patricio y el esfuerzo del país por celebrarlo a pesar de la pandemia así lo confirma; claro que la pandemia pasará, el desfile volverá a tomar las calles de Dublín y podremos vivirlo en vivo y en directo igual que podremos recorrer lugares como el Camino de San Patricio a pie pero, mientras tanto, prepara tu pinta y brinda por San Patricio al grito de Sláinte! (Salud!).

Más información en Turismo de Irlanda.