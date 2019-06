El archipiélago Vesterålen para un verano en Noruega

En primavera, el sol vuelve a las costas de Noruega y las temperaturas comienzan a aumentar a medida que la vida vuelve a la tierra. Los días se hacen más largos y los colores de la primavera cambian el paisaje ya que el frío Ýrtico retrocede. En verano el Sol ya nunca se va. 24 horas de luz diurna al día proporcionan a la fauna y flora de la costa una gran inyección de energía. Esta dosis extra de energía también afecta a quiénes deciden viajar al norte de Europa en verano. Bajo el sol de medianoche en Noruega no nos vamos a ir a dormir porque hay muchas cosas que hacer. Desde los pueblos pesqueros podemos hacer Safaris de ballenas y focas y salidas de pesca que nos permitirán ver de cerca algunas de las más grandes criaturas marinas. Cafeterías, bares, tiendas y restaurantes ofrecen comida local incluyendo excelente marisco. Los habitantes del Norte de Noruega son normalmente muy simpáticos y tranquilos, y casi todo el mundo habla un inglés aceptable. El archipiélago de Vesterålen te tentará con el sol de medianoche, las auroras boreales, los safaris de ballenas, la pesca y el senderismo. Vesterålen es un archipiélago de islas verdes, rodeado de ballenas, focas y aves marinas y costeras habitadas por personas que tienen una historia rica y buen ojo para todo lo contemporáneo. En Vesterålen, la siguiente sorpresa es a través del siguiente puente elegante. Municipios como Andøy, Bø, Hadsel, Sortland y Øksnes. e islas como Langøya, Andøya, Hadseløya, la zona oeste de Hinnøya, la zona norte de Austvågøya y varias islas menores forman parte de este archipiélago de paisaje montañoso. Las islas de Vesterålen tienen una orografía irregular, aldeas agrícolas verdes y fértiles sobre el telón de fondo de los majestuosos picos de las montañas. Montañas de color negro azulado, rocosas en Raftsundet, páramos y pantanos en la isla de Andøya y el archipiélago más allá, todo unido con elegantes puentes. Vesterålen es el reino de las ballenas. En las aguas oceánicas profundas frente a la costa, los cachalotes tienen sus zonas de alimentación. La abundancia de comida atrae a aves marinas como el alca, el arao, el fulmar y el alcatraz, y junto a ellos, las focas. No te puedes perder los Safaris de ballenas, safaris de aves, excursiones de pesca, paseos en kayak. Vesterålen es el lugar perfecto para las actividades en el mar. Pero también para el senderismo en plena naturaleza como la ruta Dronningruta o Ruta de la Reina, subiendo a la montaña más alta de Vesterålen. Una ruta señalizada de unos 15 kilómetros de ida y vuelta a lo largo de la costa y de la montaña entre Nyksund y Stø en el municipio Øksnes en Vesterålen. Esta era la ruta de trekking de la Reina Sonja de Noruega. Otras visitas interesantes son el viejo Expreso Costero, "Finnmarken", los antiguos pueblos de pescadores como Nyksund y Stø, el faro de Andenes y el Museo en Melbu de la Industria Pesquera que nos habla de la historia de la costa, mientras que el moderno pueblo de pescadores de Myre, con la plataforma de lanzamiento de cohetes de Andøya y el color azul de Sortland pertenecen a los días de hoy, a la modernidad. Y hay mucho que ver como el Centro de Ballenas en Andenes; para conocer todo sobre el cachalote. El Museo de la Costa Express Hurtigrutemuseet en Stokmarknes, donde el expreso costero tiene sus orígenes. El fantástico fiordo de Trollfjorden, a 2 kilómetros de distancia. Nyksund, un pueblo pesquero abandonado en el borde de la civilización, que ha recibido una nueva vida. Y hay algunas cosas que no te puedes perder si visitas el archipiélago de Vesterålen. Sortland, la ciudad azul que es parte de un proyecto de arte. Bleikstranda la playa más larga de Noruega. Las iglesias de madera en Langenes y en Øksnes que son del año 1500. Los páramos morados de los pantanos de la isla de Andøya, increíbles en agosto. Y el antiguo puesto de comercio Jennestad que ha sido rehabilitado como centro cultural. Viaja a Noruega en verano, al norte, para experimentar en sol de medianoche y vivir mil aventuras en contacto con la naturaleza. Unas vacaciones que no olvidarás.