El árbol de piedra, un capricho del viento

El Ýrbol de Piedra, es una formación natural rocosa que destaca sobre un conjunto de rocas volcánicas con diferentes figuras en el desierto Siloli en Bolivia. En un paisaje remoto y desolado dentro de la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Abaroa, en el departamento de Potosí, una de las áreas protegidas más importantes del país. Este asombroso Ýrbol de Piedra, se yergue solitario en mitad del desierto desafiando todas as leyes naturales. Gracias a su singular apariencia, este monumento se ha convertido en un elemento turístico imprescindible. Se puede llegar hasta él a cualquier hora del día, pero el tiempo de permanencia es de un máximo de media hora, el tiempo necesario para que puedas hacer fotografías. Muy cerca de la frontera con Chile hay quien viaja hasta el desierto de Silolo desde el desierto chileno de Atacama, conocido por ser uno de los lugares con el clima más extremo de nuestro planeta. El árbol de piedra es una formación de roca volcánica de unos 7 metros de alto, también conocido como la roca de la seta. Una columna de magma solidificada en un clima árido y sin plantas. Estas rocas se forman a lo largo de miles de años a causa de la erosión eólica de un afloramiento rocoso aislado. Los fuertes vientos de la región, cargados de arenisca y sal, golpean el sensible cuarzo que predomina en la composición de la base del árbol creando sus caprichosas formas. La excursión hasta el árbol no tiene más recorrido, pero es sin duda uno de los mayores atractivos de este desierto. El árbol, y cerca, el Salar de Uyuni y la Laguna Colorada. Estos lugares son emblemáticos de Bolivia y se encuentran también en el desierto de Siloli, a 5.000 metros sobre el nivel del mar, uno de los más áridos del mundo después del de Atacama. Un desierto que se caracteriza por sus formaciones rocosas producto de los fuertes vientos que azotan la región. El Desierto Siloli ubicado al suroeste del departamento de Potosí, es mejor visitarlo en vehículos 4x4 en tours programados debido a lo remoto del paraje, aunque también puedes ir por tu cuenta. Prepárate para conocer un horizonte infinito de ocres y marrones, arena y roca. Un paisaje fascinante que se vive con intensidad en el altiplano boliviano. El árbol de piedra, este capricho que ha modelado el tiempo, es el atractivo principal del área y ha sido declarado monumento natural de Bolivia. Sin duda un destino especial para los amantes de los lugares extremos y mágicos que nos conectan con la naturaleza.