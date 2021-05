Alfombra verde para los viajeros que lleguen a Irlanda a partir del 19 de julio

¿Sabes qué es el nuevo certificado digital COVID? es importante que lo conozcas porque te facilitará mucho tus viajes, especialmente si tu destino es Irlanda; el nuevo certificado digital COVID que ha aprobado la Unión Europea es un documento que acretia si has sido vacunado, has dado negativo en una prueba de detección del COVID-19 o que has padecido y superado el virus; si estás vacunado, has superado una prueba PCR o similar en los últimos días o has superado la enfermendad en los últimos seis meses, podrás entrar en Irlanda sin someterte a prueba alguna adicional y por supuesto sin tener que pasar una cuarentena antes de poder moverte libremente por el país.

Cliffs of Moher | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

Esta noticia que ha hecho pública el gobierno irlandés hace apenas un par de días es muy importante porque Irlanda viene siendo desde hace ya años uno de los destinos preferentes para quienes viajan con el ánimo de aprender o practicar inglés; desde la aprobación del Brexit esta tendencia ha crecido más, también porque no nos sentimos muy animados a afrontar grandes viajes e Irlanda está a un vuelo corto de distancia además de ser un país terriblemente atractivo.

Ring of Kerry | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

Irlanda es un destino natural de primer orden, también histórico y por supuesto también cervezero y de pub ¿quién no se apunta a tomarse una Guinness en Dublín? Sabemos además que muchas de las grandes corporaciones internacionales han elegido Irlanda para abrir su sede europea ¿quién sabe si en solo unos meses es precisamente en Irlanda donde se te plantea una propuesta profesional a la que no puedes decir no? De aquí a julio en Irlanda se prepararán para recibirnos con total seguridad, para desenrrollar a nuestros pies su alfombra verde y eso hará que a partir del 19 de julio puedas regalarte un viaje a Irlanda y comenzar a descubrir un país del que, no nos cabe duda alguna, te vas a enamorar.

Más información de Turismo de Irlanda.