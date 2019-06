Una aldea iglú para alojarte en la Laponia finlandesa

En la zona de Saariselkä Fell, en la Laponia finlandesa, el Hotel Kakslauttanen es el hogar de una famosa aldea de iglús. Una aldea muy especial y única en el mundo. Iglús de cristal y de nieve. Un hotel, donde los huéspedes pueden disfrutar de todas las actividades que el invierno de Laponia pone a su disposición, incluyendo las famosas Luces del Norte. Las maravillosas e impactantes Auroras Boreales, visibles generalmente desde finales de agosto hasta finales de abril. Rodeados del paisaje exótico y sorprendente de Laponia, no solo vamos a poder dormir rodeados del relajante paisaje blanco. El Hotel Kakslauttanen dispone en total de 32 cabañas de madera , 20 iglús de nieve y 20 iglús de cristal. Los iglús de cristal son fantásticos para tumbarse calentito en la cama con el firmamento, y sus miles de estrellas, a nuestra entera disposición. La experiencia también es inolvidable cuando hay tormenta de nieve. El cristal del que están hechos los iglús es térmico, así que no deja que el hielo o las temperaturas heladas del exterior lo empañen. En el interior baño, cama de lujo para dos y posibilidad de añadir una cama supletoria. Hay saunas y duchas en edificios colindantes con instalaciones para hombres y mujeres por separado. En invierno, de diciembre a abril, en las inmediaciones del Hotel Kakslauttanen se ubica también el famoso Igloo Village. En el Igloo Village hay 20 iglús de nieve para dormir. Los iglús de nieve son toda una experiencia, alojamientos silenciosos y con luces colocadas en el interior del hielo que crean un ambiente único y maravilloso. Dormir plácidamente en un cálido saco de dormir con temperaturas extremas en el exterior. No es extraño que a este complejo lo hayan elegido como uno de los lugares más románticos del mundo. Las imágenes lo dicen todo. En el Igloo Village hay también una galería de hielo, un bar hecho de hielo, una capilla de hielo en la que se pueden celebrar bodas y varios restaurantes. El Restaurante de nieve más grande del mundo con capacidad para 150 personas y tres restaurantes más, dos de ellos emplazados en una cabaña tradicional lapona. Los restaurantes preparan especialidades de la zona, como reno y salmón a la parrilla. La sauna de humo del hotel dispone de su propio restaurante, el Savusauna. Una sauna de humo que presume de ser la más grande del mundo, para disfrutar con un calor de lujo, mientras las temperaturas exteriores caen a -30 ° C. Y si lo de los iglús no es lo tuyo, el Hotel Kakslauttanen dispone también de otras habitaciones, cabañas de madera tradicionales con capacidad de hasta 10 personas. Disponen de televisión, sauna y chimenea. ¿Y qué podemos hacer en este recóndito rincón de Finlandia? Actividades de invierno como el esquí de fondo y paseos con raquetas de nieve. Bañarnos en el hielo, safaris en trineos tirados por perros o por renos. Pesca en el hielo, montar a caballo por la nieve o excursiones en motos de nieve. Experiencias todas que no podemos dejar de probar si decidimos viajar a la Laponia finlandesa. El parque nacional de Urho Kekkonen está a 50 km del Kakslauttanen Igloo Village.