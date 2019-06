Primer paseo por el parque de atracciones de Harry Potter en Hollywood

Fue en 2011 cuando Universal Studios anunció la creación de un parque temático de atracciones en torno al universo de Harry Potter, el niño mago que saltó de las páginas de los libros de J. K. Rowling a las pantallas de cine de todo el planeta en media docena de películas. California, y no Reino Unido, donde ya hay un espacio dedicado al personaje por parte de los estudios cinematográficos, a no demasiada distancia de Londres, fue el lugar elegido; y más concretamente Hollywood, la Meca del cine.

Tras cuatro años de intensos trabajos, el parque ya es una realidad y acaba de inaugurarse The Wizarding World of Harry Potter, en las instalaciones del Universal Studios Hollywood. Desde el pasado 7 de abril, los fans de los libros y de las películas pueden disfrutar de escenarios reales y todo tipo de juegos y atracciones. Por ejemplo, será posible recorrer las calles del pueblo de Hogsmeade o vivir una aventura virtual en 3D inspirada en el juego de quidditch.

El parque temático de Harry Potter cuenta, además, con una montaña rusa llamada Flight of the Hippogriff. En ella habrá que domar a la bestia mágica para dar un paseo. Es una atracción especial porque supone la primera montaña rusa al aire libre del complejo. Además, otro rincón que está haciendo ya las delicias de los visitantes es Harry Potter and the Forbidden Journey (Harry Potter y el viaje prohibido), que brinda una vivencia en 3D de alta definición e incluye vueltas en espiral de 360 grados.

Como todo parque que se precie, cuenta con espacios de descanso y restauración, que en este caso se encuentran en simulaciones del castillo de Hogwarts, así como de las aldeas y pueblos que aparecen en las novelas. No faltan los puestos de cerveza de mantequilla (la Butterbeer) ni todo tipo de guiños a las historias en clave de snack. Es posible pasear por las famosas calles de la aldea de Hogsmeade, recorrer famosas tiendas (como el Emporio de la Lechuza y la heladería Florean Fortescue); y todo ello con el castillo de Hogwarts al fondo.

Según sus creadores, este parque temático de Harry Potter es mucho más completo que los que ya existen en Orlando (Florida, también en Estados Unidos) y Osaka (Japón).

Más información:

Las entradas para el parque Universal Studios de Hollywood están a la venta a partir de 95 dólares (entre semana) y 105 dólares los fines de semana (en verano, todos los días cuestan 105 $). Hay pases de temporada, entradas VIP y precios reducidos para niños de entre 3 y 9 años (a partir de 10, pagan como adultos y menores de 3, gratis).

The Wizarding World of Harry Potter