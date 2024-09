Las 8 playas que no te puedes perder en septiembre antes de que se acabe el verano

Con la llegada de septiembre, el verano empieza a decir adiós, pero las playas de España siguen siendo un auténtico tesoro que vale la pena disfrutar. Durante este mes, las temperaturas continúan siendo agradables, pero la multitud de turistas comienza a disiparse. Por eso ya recomendamos sitios donde ir de vacaciones en este mes, pues es el momento ideal para descubrir esos rincones que, en pleno julio o agosto, parecen inalcanzables.

A continuación, te presentamos algunas de las playas más espectaculares que no puedes perderte este septiembre, donde podrás aprovechar los últimos rayos de sol del verano.

1. Playa de Ses Illetes, Formentera

Ubicada en el Parque Natural de Ses Salines, esta joya balear es una de las playas más impresionantes de España. Con su arena blanca y sus aguas de un azul turquesa casi irreal, Ses Illetes ofrece un entorno paradisíaco que recuerda al Caribe.

En septiembre, el ambiente es mucho más tranquilo que en los meses de verano, permitiendo disfrutar plenamente de su belleza. Un paseo por esta playa, con vistas a la cercana isla de Espalmador, es una experiencia que se debe vivir al menos una vez en la vida.

2. Playa de las Catedrales, Ribadeo, Galicia

La Playa de las Catedrales, en la costa de Lugo, es un espectáculo natural. Su nombre se debe a las impresionantes formaciones rocosas que, con la marea baja, revelan arcos de piedra que asemejan los grandes ventanales de una catedral gótica. No olvides consultar los horarios de las mareas para aprovechar al máximo la visita.

3. Cala Macarella, Menorca

Menorca es conocida por sus calas escondidas y aguas cristalinas, y Cala Macarella es una de las más emblemáticas. Rodeada de pinos y acantilados, Cala Macarella y su hermana pequeña, Cala Macarelleta, son ideales para aquellos que buscan un rincón de ensueño donde relajarse en las aguas turquesas del Mediterráneo.

4. Playa de Bolonia, Tarifa, Andalucía

Para quienes buscan una combinación de playa y naturaleza, Bolonia es el lugar perfecto. Esta playa gaditana, ubicada en el Parque Natural del Estrecho, es famosa por su enorme duna de arena blanca, perfecta para quienes disfrutan de las preciosas vistas panorámicas.

Además, las ruinas romanas de Baelo Claudia, situadas junto a la playa, ofrecen una fascinante inmersión en la historia. En septiembre, el viento que caracteriza a la zona es más suave, lo que permite disfrutar de este paraíso atlántico.

5. Playa de Las Teresitas, Tenerife, Islas Canarias

Ubicada a pocos kilómetros de Santa Cruz de Tenerife, la Playa de Las Teresitas es una de las playas más conocidas y queridas de las Islas Canarias. Esta playa artificial, con su arena dorada traída desde el desierto del Sáhara, contrasta con las habituales playas de origen volcánico de la región.

Con su amplia extensión y aguas tranquilas, es un lugar perfecto para relajarse bajo el sol canario. Además, su entorno natural, con las montañas de Anaga como telón de fondo, añade un toque espectacular al paisaje.

6. Playa de La Barrosa, Cádiz

Situada en la Costa de la Luz, la Playa de La Barrosa es una de las más valoradas de Cádiz. La extensa costa de 8 kilómetros de largo se caracteriza por su arena fina y dorada, además de estar rodeado de dunas y pinares que le otorgan un toque especial. La Barrosa también es un excelente lugar para disfrutar de la gastronomía gaditana en alguno de sus chiringuitos, mientras se contempla una de las puestas de sol más bellas de Andalucía.

7. Playas de Tabarca, Alicante

La pequeña isla de Tabarca, frente a la costa de Alicante, esconde algunas de las playas más encantadoras de la Comunidad Valenciana. Estas playas y calas, con aguas cristalinas y una biodiversidad marina espectacular, son ideales para los amantes del snorkel. Además, Tabarca es la única isla habitada de la Comunidad Valenciana convirtiéndola en una visita obligada antes de que termine el verano.

8. Playa de Maspalomas, Gran Canaria

Otra joya de las Islas Canarias es la Playa de Maspalomas, en Gran Canaria. Este extenso arenal, famoso por sus impresionantes dunas que se extienden como un desierto junto al mar, es uno de los destinos más icónicos de las islas. Además, su cercanía al Faro de Maspalomas y al animado ambiente de la cercana Playa del Inglés permite combinar relax con ocio. Es un lugar imprescindible para despedir el verano con una combinación de naturaleza, mar y aventura.

Así que si aún no has hecho tus planes de fin de temporada y quieres seguir aprovechando al máximo tus vacaciones, no lo dudes y déjate llevar por la magia de las costas españolas en septiembre.