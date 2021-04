7 islas con los nombres más extraños del mundo y dónde encontrarlas

En el mundo hay un gran número de islas. Muchas de ellas se convierten en un auténtico paraíso para disfrutar de unas merecidas vacaciones y para descansar. Eso sí, hay que tener en cuenta que existen muchas de ellas que tienen unos nombres bastante peculiares y extraños, que suelen venir acompañados de una historia del mismo calibre.

Por ese mismo motivo, es el momento más que perfecto para hacer un viaje por esas islas que, desde luego, no dejan indiferente a nadie. No solamente descubrirás su nombre y su historia, sino también donde podrás encontrarás. Estamos seguros de que no te decepcionarán.

Isla de los Pilares | Imagen de Luk~commonswiki en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Isla de los Pilares, en Escocia

Ese nombre tan peculiar de esta isla escocesa se debe a su geografía. La razón es que está formada prácticamente por un gran número de pilares. Es más, p6arecen que están hechos intencionalmente por el hombre, pero lo cierto es que tiene una belleza absolutamente espectacular.

Isla Corazón | Imagen de Sergio Carabetta en Flickr, licencia: CC BY-SA 2.0

Isla Corazón, en Argentina

La leyenda dice que esta isla surgió tras una trágica historia de amor entre dos jóvenes mapuches, que pertenecían a tribus enfrentadas. En su plan de huida, decidieron cruzar el lago nadando pero murieron antes de conseguir llegar a la orilla. Como producto del hundimiento de estos enamorados, surgió la Isla Corazón.

Pig Beach (Isla de los Cerdos, Bahamas) | Pixabay

Pig Beach, en Bahamas

Es un lugar absolutamente idílico, con arrecifes, cavernas y sitios de buceo. Lo más peculiar de esta Pig Beach es que te recibirán una serie de cerdos ¡nadadores! Aunque no lo creas es algo completamente real. No se sabe mucha información sobre por qué estos cerdos terminaron viviendo en esta isla pero lo que es cierto es que se han adaptado a la perfección.

Isla Acorazada | Imagen de Nsxbln en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Isla Acorazada, en Japón

Está cubierta de edificios. En la actualidad está abandonada, pero llegó a ser uno de los rincones con mayor densidad de población de todo el mundo. La actividad principal de la isla, hasta 1974, era la extracción del carbón por lo que los enormes edificios estaban destinados para los trabajadores y sus familias. Hashima, que así es como en realidad se conoce la isla, formó parte de la película ‘Skyfall’ de James Bond (2012).

Isla Muñecas | Imagen de Psagency1990 en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Isla de las Muñecas, en México

Es una isla artificial ubicada en la red de canales de la ciudad de Xochimilco, muy cerca de la Ciudad de México. El único habitante de esta isla era Julián Santana, quien aseguraba que ese lugar estuvo marcado por un accidente donde murieron tres niñas. En honor a esos espíritus, este habitante colgó tres muñecas en los árboles.

Con el paso del tiempo, los vecinos decidieron ofrecerle muñecas antiguas a cambio de lo que cultivaba. Poco a poco, la isla se fue llenando de muñecas colgadas. Como curiosidad, Julián Santana fue encontrado muerto en el mismo lugar donde encontró muertas a las tres niñas.

Isla del diluvio eterno | Imagen de Avysato en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Isla del diluvio eterno, en Japón

Conocida también por el nombre de Yakushima o el lugar donde “llueve 35 días al mes”. Estamos ante un espectacular bosque donde pueden llegar a caer entre 4.000 y 10.000 milímetros de agua de lluvia cada año. Por lo tanto, puedes disfrutar de una gran cantidad de musgo, hongos, así como ejemplares únicos de diversos árboles como el Sugi. Eso sí, ¡la humedad es más que evidente!

Isla Decepción | Imagen de W. Bulach en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Isla Decepción, en Antártida

En inglés se conoce como “Deception Island”. El origen del nombre es un tanto peculiar, ya que viene de su engañosa apariencia de una isla al uso, cuando en realidad se trata de un anillo de tierra alrededor de una caldera inundada. Estamos, por tanto, ante un volcán junto a la isla Buckle y el monte Erebus. Así pues, esta curiosa isla pertenece a las Islas Shetland del Sur.