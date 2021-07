Los 6 lugares de Filipinas que te van a enamorar

A la hora de organizar un gran viaje el problema está siempre en eso que llaman 'coste de oportunidad' que no es más que lo que dejas de visitar, lo que te pierdes; decimos que es especialmente problemático porque cuando hablamos de viajes más cercanos siempre puedes volver, es más, sueles volver pero si hablamos de grandes viajes lo más probable es que no vuelvas, son viajes que se hacen una vez en al vida y cuando tengas oportunidad de volver a vivir un viaje así seguro que elegirás un destino que no conozcas; por eso es muy importante que leas mucho acerca del lugar que vas a visitar, para asegurarte de que no se te pierde en el coste de oportunidad ningún lugar que más tarde lamentes no haber visitado. ¿Tienes Filipinas por destino? A continuación te presentamos 6 lugares que te encantará conocer... o lamentarás no haber visitado si regresas de Filipinas sin pasar por ellos.

¿6 lugares te parecen muchos? Recuerda que el archipiélago filipino tiene más de 7.000 islas...

Baguio | Imagen cortesía de turismo de Filipinas

Baguio, en la provincia de Benguet, un destino para los amantes del ecoturismo y al agroturismo

Baguio es la Ciudad de los Pinos, un lugar de clima fresco que contrasta con la calidez del resto del archipiélago: recorrer senderos de bambú, visitar una estación meteorológica, perderte en un laberinto o disfrutar de un café con vistas a la ciudad son algunas de las experiencias que podrás disfrutar aquí ¿dónde? en lugares como la Villa Jesuita Mirador y en otros rincones creados a la medida de los amantes del ecoturismo y el agroturismo: la Granja de Limones de Armando o la Granjad e Bayas de Polig., por ejemplo.

Ilocos Norte y Sur, para los enamorados de la historia y la naturaleza

¿Qué tal una experiencia de sandboard o cunducción de 4x4 en las famosas dunas de arena de Paoay? Ciertamente tentador, pero en además de las dunas la provincia de Ilocos guarda muchos secretos, algunos históricos: la Iglesia Parroquial San Agustín, que es una de las iglesias católicas más antiguas de Filipinas e incluso de Asia y que por ello es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; la calle Crisólogo de la ciudad de Vigan, una calle histórica llena de tiendas e historia, es de estilo colonial y recorrerla es como viajar en el tiempo.

White Beach | Imagen cortesía de Turismo de Filipinas

Boracay, para los que adoran las playas paradisíacas

Para descubrir cómo son de paradisíacas las playas filipinas tienes que ir a Boracay, dicen que es la joya de la corona del archipiélago y es impoensable visitar Filipinas sin pasar por esta isla.

Batangas, para los fans del buceo

La belleza marina de Filipinas también está bajo el mar y para descubrirla no hay mejor lugar de los enclaves de buceo de Anilao, eso sí, ten en cuenta que la época ideal para bucear en esta zona es de noviembre a mayo.

Ilocos | Imagen cortesía de Turismo de Filipinas

Rizal para los amantes del arte contemporáneo

Para los amantes del arte visitar Riza es casi una obligación porque allí están las famosas galerías del Museo de Arte de Pinto y del Sector de Arte que contienen lo mejor del arte contemporáneo filipino. Además no solo es cuestión de qué se muestra sino de dónde se hace: en un edificio de la época de los misioneros rodeado de exuberantes jardines o en un edificio con vistas a las montañas y al lago Laguna.

¿El secreto mejor guardado de Rizal? Burrow Café, tendrás que bajar una escalera de 76 escalones desde la carretera para disfrutar de este café rodeado de naturaleza.

Bacolod, la Capital del Azúcar

Aquí el cosmopolitismo y la vida rústica confluyen de una manera casi mágica; no olvides visitar Las Ruinas ni dejes de disfrutar de la cocina visaya en lugares como la Casa de Emma Lacson, Ann co Cakes o El Ideal Bakery.