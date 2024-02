5 razones para visitar Croacia en 2024

No son pocos los reconocimientos turísticos que recibe Croacia en la actualidad, aparece además como uno de los países más recomendables para viajar en 2024 en las guías de viajes más prestigiosas y lo cierto es que la industria turística en esta país del Adriático no hace más que arrojar cada año mejores cifras que el anterior; la espectacularidad natural e histórica del país, su rica gastronomía y su clima cálido y amable convierten a Croacia en un tesoro por descubrir, un país que hay que visitar ¿y por qué no en 2024? Lo cierto es que tenemos motivos, además de los ya conocidos, para hacerlo:

Mejor conexión aérea

En 2024 las conexiones aéreas entre España y Croacia serán mejores de lo que lo han sido hasta ahora: hay vuelos directos desde Barcelona (a Zagreb, Dubrovnik y Split) y desde Madrid (a Dribrovnik y Split); puedes volar a este bello país adriático con Croatia Airlines, Iberia y Vueling.

Kvarner. Croacia | Pixabay

Mejora de infraestructuras y nuevos hoteles

El brutal destrozo que sufrió Croacia en la cruenta guerra que selló el fin de Yugoslavia como país ha quedado atrás, las infraestructuras del país han ido mejorando año a año y, de cara a 2024, veremos como se completa la carretera de circunvalación de Omis y se construye un segundo túnel en Ucka; además está planificada la inauguración de nuevos hoteles en ciudades tan icónicas como Split o Zagreb e incluso en Opatija, hoteles de lujo en los que cabe que tengamos la oportunidad de disfrutar de un soft opening (ya sabes, ese periodo inicial de la apertura del hotel en el que no todo es perfecto porque está empezando a rodar pero en el que, eso sí, todo es más económico…).

Apuesta por la sostenibilidad

La apuesta por el turismo sostenible y de calidad es importante en Croacia porque posiciona al país como un destino premium, no de masas, en el que el equilibrio entre la conservación del entorno y el desarrollo económico a través del turismo asegura un futuro a largo plazo para todos los habitantes del país.

Festivales de música

En 2024 se celebran dos festivales de música electrónica que atraerán miles de turistas al país, se trata del Hideout Festival, que se celebra en junio en la isla de Pag, y el Ultra Europe Festival que celebra en Split en el mes de julio.

Dubrovnik. Croacia | Pixabay

Festivales culturales

El Festival de verano de Dubrovnik es un imperdible en la agenda cultural croata pero no el único; visitar Croacia en verano es una gran idea pero hacerlo en invierno también, especialmente cuando se acerca la Navidad y puedes disfrutar del encantador Adviento en Zagreb.

Un dato más que cabe te resulte de interés a la hora de organizar tu viaje a Croacia: Istria, en el condado de Split-Dalmacia, y Kvarner son las regiones con mayor número de pernoctaciones, es decir, donde los turistas se quedan más tiempo (por algo será...).