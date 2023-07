5 destinos turísticos en el mundo a los que mucha gente no volvería

Los amantes del viaje suelen esforzarse por visitar el mayor número de sitios posible y sobre todo nuevos lugares. Existen cientos de destinos especiales, que cualquiera repetiría una y otra vez. Sin embargo, no siempre aciertan y prefieren no volver por haber vivido una situación desagradable o por haber vivido estresados. Recientemente te contábamos los mejores destinos asiáticos para pasar las vacaciones según los españoles. Y es que ahora, te traemos los sitios turísticos que la gente no volvería.

Puede que nos dejemos influenciar por las redes sociales y lo que nos muestran es un lugar paradisíaco, pero en realidad cuando lo pisas tienes la sensación de que no es nada llamativo, que no has acertado y que no te sientes seguro por su peligrosidad.

1. Tijuana, México

Se trata de una de las ciudades más peligrosas del mundo con más de 138 homicidios por cada 100.000 habitantes. Una de las ciudades con altos índices de pobreza y criminalidad. Sin embargo, dejando de lado la poca seguridad, es una ciudad que tiene muchas edificaciones para ver y que te dejará sorprendido.

2. Caracas, Venezuela

La capital venezolana es una de las más inseguras a nivel mundial. Existe una brecha de desigualdad y hay un desabastecimiento de productos de primera necesidad, por lo que la ley está detrás del peligro. Sin embargo, es una gran ciudad donde podrás darte un baño.

3. El Taj Mahal, India

Se trata de una ciudad enriquecida culturalmente y con una historia bastante amplia con su propio palacio, sin embargo, en ella se puede ver el contraste de pobreza que existe por las calles de India. Además, hay un alto nivel de peligrosidad, por lo que se recomienda ir acompañado.

4. Da Nang, Vietman

Vietnam es un país con una gastronomía increíble y con unos lugares impresionantes, por lo que es un país popular y masificado de turistas. Sin embargo, si quieres disfrutar de unas vacaciones en solitario, debes saber que es una ciudad con demasiada gente.

5. Kabul, Afganistán

Según National Geographic, este país de la Asia Central sufre altos niveles de violencia, terrorismo y secuestros, por lo que se aconseja ir acompañado o buscar otro destino para mantener la seguridad de uno mismo.