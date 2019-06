5 capitales europeas que poca gente visita pero tienen mucho que ofrecer

Visitar enclaves prácticamente desconocidos por los turistas puede hacer nuestra escapada mucho más fácil: mejor servicio de transporte, establecimientos más baratos, menos aglomeraciones para visitar lo principal de la ciudad... En este vídeo os mostramos 5 enclaves poco conocidos, aunque con un gran potencial turístico emergente. Son destinos poco visitados, pero que tienen mucho que ofrecer. Tienen una amplia oferta cultural, gastronómica y artística, que no te puedes perder.

Puede que en alguna ocasión hayas visitado grandes ciudades saturadas de turistas, en las que hayas tenido que hacer cola para simplemente ver un monumento de cerca y poder inmortalizar el momento. Si estás cansado de que tus viajes se conviertan en un infierno, decántate por enclaves desconocidos. Además, no hace falta que te vayas muy lejos, ya que en Europa hay capitales que merece la pena conocer.

En estos 5 lugares que os mostramos podréis encontrar grandes planes para llevar a cabo en vuestro viaje. Algunos de estos parajes son pequeños y pueden ser visitados en apenas un par de días. Además, son destinos baratos, en los que podrás visitar grandes monumentos, pero también pasear por sus mágicas calles. Asimismo, el transporte, al no estar repleto de gente, ofrece un mejor servicio y viajarás de forma más cómoda.

A estas ciudades todavía no ha llegado la masa de turistas, así que al ser prácticamente desconocidas, se convierten en enclaves más especiales todavía. Comprueba cuántas de ellas has visitado y si tu experiencia ha sido tan buena como parece. Si has ido a alguno de estos destinos, ¿lo recomiendas? Y si no has ido todavía a ninguno... ¡no te lo pienses dos veces!