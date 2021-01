12 capitales europeas que no imaginan un invierno sin nieve

Llevamos varios días sorprendiéndonos y maravillándonos ante las estampas nevadas de Madrid porque la nieve no es en absoluto habitual en la capital de España y mucho menos en la cantidad que ha caído la semana pasada; también estamos sufriendo todos los inconvenientes de vivir bajo un manto de nieve que se va convirtiendo en hielo y no podemos evitar pensar en otras capitales europeas para las que la nieve es una compañera habitual en invierno ¿cómo lo hacen? ciertamente están más preparados que capitales como Madrid en la que no se espera una nevada como la que ha dejado Filomena más que un par de veces al siglo aunque si algo hemos aprendido es que por más que se prepare una ciudad vivir bajo cero y bajo la nieve cómodo no es...

Algunas de las capitales más emblemáticas de Europa, sin necesidad de viajar a Europa del Este ni llegar hasta Moscú, nos regalan cada invierno magníficas estampas nevadas; los países nórdicos se llevan la palma, de hecho Helsinki pasa por ser la capital más fría de Europa y también la ciudad en la que más nieva aunque Oslo y Estocolmo están también entre las 10 capitales más frías y nevadas; estamos acostumbrados a ver también imágenes de Varsovia, Praga o Budapest nevadas en Navidad pero también capitales tan importantes como París o Berlín ven caer la nieve en invierno.

¿Más capitales europeas nevadas? Edimburgo, por supuesto y también la capital suiza, Berna. Y no son las únicas, también nieva en Copenhague o Viena.

Una recomendación: algo que saben muy bien en todas estas ciudades es que tras la nevada llega el hielo y el deshielo, cae la nieve de los árboles y los tejados y se hiela la que queda en el suelo ¿resultado? el peligro nos acecha desde arriba y desde abajo aunque ya no veamos nevar y más aún ante las bajas temperaturas que se anuncian para los primeros días de esta semana, por eso se recomienda salir de casa lo estrictamente necesario, apenas nada a ser posible, y dejar por el momento el coche aparcado.