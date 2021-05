10 playas de interior en las que darte un chapuzón sin llegar a la costa

Cuando The Refrescos cantaban aquello de 'Aquí no hay playa' refiriéndose a Madrid seguro que no podían ni imaginar que Madrid, aun lejos del Mediterráneo, del Atlántico y del Cantábrico, iba a lucir una bandera azul como las playas más bellas y mejor acondicionadas de la costa ¿por qué? Porque las playas fluviales o las que surgen en pantanos y embalses además de los lagos y lagunas de nuestras montañas se han convertido en playas de interior que nos encanta visitar. ¿Sabes donde están las más famosas? Hoy vamos a recomendarte 10, más de la mitad cuentan con bandera azul (toda una garantía).

Embalse de Orellana | Imagen de Adolfo Brigido en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Embalse de Orellana, en Badajoz

Comenzamos nuestro viaje por la Costa Dulce de Extremadura, así se llama al Embalse de Orellana, una de las playas de interior en España con bandera azul, playas, en definitiva, a las que no les falta de nada: gran calidad del agua, buena accesibilidad, arena, merenderos, chiringuitos playeros... Y por supuesto la posibilidad no solo de darte un baño sino también de practicar deportes acuáticos como el piragüismo o el esquí acuático.

Pantano de San Juan, en Madrid

Pues sí, en Madrid sí hay playa, es la Playa de la Virgen de la Nueva, en el Pantano de San Juan y luce orgullosa su bandera azul; en total el pantano cuenta con unos 14 kilómetros de playas para todos los gustos, hay incluso algunas nudistas y, por supuesto, también cuenta con chiringuitos playeros.

Playa de Cheles | Imagen cortesía de Turismo de Extremadura

Playa de Cheles, en Extremadura

Es la segunda bandera azul de los extremeños y desde su orilla podrás ver otra playa de interior, la playa de Montes, que pertenece ya a Portugal, ambas playas están en el embalse de Alqueva, el más grande de Europa Occidental. Esta playa cuenta con todo lo que puedes esperar de una playa con bandera azul: merederos con mesas, chiringuito playero, sombrillas de rafia y además tiene cerca el embarcadero de Cheles para que puedas practicar las actividades de turismo fluvial que quieras.

Playas del Ebro, en Zaragoza

Arena blanca, palmeras, sombrillas, chiringuitos playeros... A las playas del Ebro no les falta detalle, están en el Parque Metropolitano de Zaragoza y, eso sí, no son de acceso libre, está en lo que fueran las instalaciones de la Expo de 2008 y hay que pagar para disfrutar de ellas.

Playa Fluvial de A Calzada | Imagen cortesía de Turismo de Rías Baixas

Playa fluvial A Calzada, en Pontevedra

Está en el embalse del río Verdugo, en Ponte Caldelas, y luce bandera azul desde 2015, es de hecho la única bandera azul en una playa fluvial; dispone de varias zonas de baño y está en plena naturaleza, rodeada de abedules, robles y castaños; detalle importante: se puede acceder con mascotas.

Embalse de Iznájar, en Andalucía

El de Iznájar es el embalse más grande de Andalucía y cuenta con una gran zona preparada para el baño y para que puedas disfrutar de deportes acuáticos como el piragüismo o la vela.

Lagunas de Ruidera | Pixabay

Lagunas de Ruidera, en Castilla la Mancha

16 nada menos son las lagunas del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, enter Ciudad Real y Albacete; aquí podrás disfrutar de diferentes playas de arena y sentirte como si hubieras llegado a la costa sin moverte de Castilla.

Embalse de Alarcón, en Cuenca

El de Alarcón es un embalse de notable tamaño, uno de los más importantes de España y parte de su costa ha sido convertida en zona de playa ¿la mayor ventaja de este embalse? no está masificado así que disfrutarás de la naturaleza con total tranquilidad.

Playas de Garaio, Álava | Imagen cortesía de Turismo de Euskadi

Playas de Garaio, en Álava

Están en el embalse de Ullibarri-Gamboa, a unos 15 kilómetros de Vitoria, y son dos: Garaio Norte y Garaio Sur, ambas cuenta con el preciado galardón que es la bandera azul tanto por la calidad del agua como por la accesibilidad de ambas playas.

Playa de Landa, en Álava

Esta playa alavesa está, como las de Garaio, en el embalse de Ullibarri-Gamboa; si eres de los que disfruta tanto del verde de la naturaleza como de un refrescante chapuzón, esta será tu playa favorita cerca de de Vitoria, además aquí podrás disfrutar de una zona recreativa y la posibilidad de recorrer el lago en piragua.