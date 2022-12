5 destinos a visitar en Cuba en un viaje de 15 días

Puede que tengas pensando hacer un viaje a Cuba. Puede que ya tengas los billetes de avión comprados y solamente te quede preparar el itinerario. O puede que lo que te vamos a enseñar a continuación te guste tanto que no puedas resistirte y elijas este país como próximo destino.

Sea cual sea tu caso, te mostramos a continuación cinco destinos imprescindibles para 15 días en Cuba. Son, por así decirlos, los imperdibles. Aquellos que se deben ver sí o sí antes de volver a casa.

Así pues, no perdamos más tiempo. Prepara la libreta para comenzar a tomar nota de estos bonitos rincones de Cuba.

La Habana

Claro está que no puedes ir a Cuba y no visitar su capital. Sería por ejemplo como si un americano fuese a Francia y no visitase París… ¡una locura! Unos cuatro días te valen para verla completamente y disfrutar de ella. Además, estamos seguros de que te va a gustar.

Cienfuegos

Otro de los destinos estrella en Cuba es Cienfuegos, una ciudad colonial que tiene mucho que ofrecer a todo aquel que la visite. Puede, incluso, que hayas escuchado hablar de ella con anterioridad.

Trinidad

Y si hablamos de destinos estrella o, de otra manera, destinos imprescindibles… no podemos dejar de nombrar Trinidad. Se trata de una de las ciudades coloniales más bellas del país. Para algunos, incluso, es la que lidera el ranking. Sea como sea, esto es algo que debes valorar tú mismo. Lo que está claro es que Trinidad te sorprenderá.

Cayo de Santa María

Según cuentan quienes las han visitado, las playas más bonitas se encuentran en los cayos. Así, en el Cayo de Santa María disfrutarás de una playa paradisíaca, con arena blanca y agua cristalina. Además, podrás deleitarte con maravillosas puestas de Sol. Nuestra recomendación es que te quedes aquí al menos dos días.

Varadero

Aunque podríamos recomendarte más sitios, para que disfrutes de ellos de verdad creemos que cinco son suficientes. Así pues, con Varadero vamos a poner punto y final a esta ruta de quince días por Cuba. Varadero es una ciudad situada a 150 kilómetros de La Habana y allí podrás relajarte todavía un poquito más.