Vive la "Fiesta de la Luz" en la Catedral de La Seu de Palma sin moverte de casa

Son solo dos los días del año en los que este fenómeno lumínimo que hemos dado en llamar Fiesta de la Luz se observa en la Catedral de Palma de Mallorca, el 2 de febrero, festividad de la Virgen de la Candelaria, y el 11 del once, es decir, el 11 de noviembre que es, además, día de San Martín. Pero ¿en qué consiste este fenómeno? Te lo contamos.

El fenómeno lumínico al que nos referimos es un juego de luces que se produce en el interior de la catedral cuando la luz atraviesa en la inclinación justa que se da esos dos días al año el rosetón que luce La Seu, la Catedral de Palma; se trata de una gran vidriera que cuenta con 1.115 piezas de colores.

Catedral de Mallorca | Pixabay

Si este año te pierdes la Fiesta de la Luz del 11 del once en la Catedral de Palma de Mallorca no será porque no puedas viajar porque, aunque de hecho corren malos tiempos para los viajeros, no es necesario estar allí para disfrutar del espectáculo, no al menos este año porque la Catedral retransmitirá el fenómeno en directo y vía streaming tanto en su canal de Youtube como en su web.

Son cada año más personas las que abarrotan la Catedral de Mallorca para maravillarse ante este fenómeno lumínico tan especial, a esta fiesta de luz y color en un lugar tan imponente como el interior de una catedral; este año, a cuenta del Covid-19 y para que no se pierdan las buenas costumbres ni los momentos bellos como el que nos regala esta Fiesta de la Luz, la Catedral nos lo pone fácil, lo tendremos a un click de ratón...

Catedral de Mallorca | Pixabay

Toma nota del día y la hora: 11 de noviembre a las 8:15 de la mañana y durante una hora. ¿Dónde? en la web de la Catedral de Mallorca.