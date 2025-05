Viajes del Imserso 2025: Todo lo que necesitas saber

El programa de Turismo del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) permite elegir entre una amplia variedad de destinos y tipos de estancias: ya sea disfrutar del cálido clima de las Canarias o las playas del Mediterráneo, circuitos turísticos por lugares de interés cultural e incluso turismo de naturaleza; viajar nunca ha sido tan fácil. Por esto, los viajes del Imserso son una de las principales opciones escogidas por los mayores en España para salir de vacaciones. Además, estos viajes no están limitados a personas jubiladas, sino que hay varios grupos de personas que podrán solicitar y acceder a los viajes sin ser pensionista, ni siquiera mayor de 65.

Ahora bien, es posible que haya algunos detalles acerca de los viajes organizados del Imserso que no conozcáis, y que podrían ayudar a facilitar vuestro viaje, o incluso ayudar a que os decantéis por un destino en particular si tenéis la acreditación y no sabéis a dónde ir. A continuación os desvelamos algunos datos que os ayudarán a organizar vuestros viajes del Imserso. ¿Sabíais que podéis viajar con mascotas? ¡Os lo contamos!

Opciones de viaje

El Imserso ofrece una amplia cantidad de modalidades de viaje, para que todo el mundo pueda escoger una que se adapte a ellos. Estas son las principales opciones:

Costa Peninsular: Durante 8 o 10 días podréis disfrutar de las maravillas del Mediterráneo, con destinos en Andalucía, Murcia, la Comunitat Valenciana y Cataluña.

Costa Insular: Organizadas en tandas de 8 o 10 días, tanto las Islas Baleares como las Canarias os esperan.

Turismo de Escapada: Estancias de 4 o 5 días, compuestas por varias modalidades: circuitos culturales, turismo de naturaleza, viajes a capitales de provincia y viajes a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

¿Quiénes pueden acceder a los viajes del Imserso?

Todos los residentes en España que cumplan alguno de estos requisitos podrán participar en uno de los viajes organizados del Imserso:

Pensionistas de jubilación de la Seguridad Social.

Pensionistas de viudedad de cincuenta y cinco años de edad o más.

Pensionista por otros conceptos, como paro o subsidios de desempleo, con 60 años cumplidos o más.

Asegurados o beneficiarios del sistema de Seguridad Social, con 65 años cumplidos o más.

También podrán acceder Españoles residentes en el extranjero, siempre que cumplan los requisitos expuestos anteriormente. Podrán solicitarlo los españoles que residan en Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza; y tendrán que tramitar la solicitud por las Conserjerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Incluso podrán solicitarlo españoles de origen emigrantes que hayan retornado a España, siempre que sean pensionistas del sistema de la Seguridad social.

Ahora bien, las ayudas no están limitadas a los requisitos anteriormente mencionados, y se podrá acceder a los viajes del Imserso si se acude en calidad de acompañante. Ya sea cónyuge, pareja de hecho o persona con la que se constituye una unión estable de convivencia del solicitante, se podrá solicitar. También podrán ser acompañados por hijos con una discapacidad que iguale o supere el 45%, si viajan y se alojan en la misma habitación que sus padres.

Viajar con mascotas

Sí, El Imserso permite realizar algunos de sus viajes con mascota. Ahora bien, hay pocas plazas reservadas a este fin y es un privilegio muy solicitado. Los destinos que permiten mascotas son aquellos que tengan costa, tanto en la Península como en las islas. Siempre que el hotel esté habilitado para aceptar animales (que habrá que informarse de antemano) podréis viajar con vuestros peludos compañeros.

Los viajes del Imserso son una opción escogida por miles de personas todos los años, ¿os lo vais a perder?