Todos los festivos que hay en febrero de 2023 en España

El pasado mes de noviembre salió a la luz el nuevo Calendario Laboral del BOE fijado para el 2023 donde se publica todo en relación a los festivos para el próximo año.

El Calendario Laboral incluye 14 días festivos, de los que 9 son comunes a toda España. El resto de festivos, los 5 restantes, variarán en función a la comunidad autónoma, provincia o, incluso, municipio.

En cuanto a Festivos Nacionales no sustituibles, es decir, aquellos que se aplican a nivel nacional y que no pueden cambiarse por otra fecha), en febrero no hay ninguno en ninguna parte de España hasta el próximo 7 de abril, que es Viernes Santo. Sin embargo, en el mes de febrero hay algunas localidades que si tienen festivo y te vamos a contar cuales son:

Calendario laboral 2023 | iStock

El próximo 2 de febrero es festivo en Palencia con motivos del Día de la Virgen de la Calle. Además, muchas comunidades incluyen dentro del calendario laboral el martes de carnaval, por lo que el 21 de febrero es festivo en Badajoz, Cáceres, Cádiz, A Coruña, Gijón (con el Carnaval de Antroxu), Lugo y Ourense (con el martes de Entroido), Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

El miércoles 22 de febrero es festivo en Pontevedra por ser el Miércoles de Ceniza y el martes 28 de febrero es festivo para todo Andalucía por ser el Día de Andalucía.

Y hasta aquí todos los festivos locales y por comunidades que hay en el mes de febrero. El próximo festivo tendrá lugar el 19 de marzo, que es el Día del Padre (Día de San José).