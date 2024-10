Un tiktoker cuenta las cosas que hacemos todos los españoles en el aeropuerto: "Esto está carísimo"

Cuando nos vamos de viaje y tenemos que coger un avión, una de las cosas más importantes es tener preparada nuestra experiencia en el aeropuerto: Llevar la maleta correctamente, ir con tiempo al aeropuerto y saber movernos por él.

Si embargo, hay cosas que todos los españoles hacemos, o hemos hecho alguna vez, cuando vamos al aeropuerto y lo ha dejado muy bien explicado Benja Serra (@bejaserra) en un vídeo que ha publicado en TikTok y en Instagram.

"Cosas que hacemos todos en el aeropuerto", se titula el vídeo, que comienza hablando de las muchas veces que miramos las pantallas para comprobar la puerta de embarque o lo nerviosos que nos ponemos al pasar el control de seguridad.

Además, otra de las opiniones generalizadas cuando estamos en el aeropuerto, son lo caros que están los productos en el Duty Free y en los restaurantes: "Una botella de agua 4,15 euros, pero que la acaban de traer del manantial o que". "Esto, yo aquí no como, esto está carísimo, nos deberíamos haber traído un bocadillo de choped", dice en el vídeo.

Otra de las cosas que más hacemos también es buscar siempre un enchufe para poder cagar el móvil y comprobar, una vez más, la puerta de embarque hasta que estamos totalmente seguros de cuál es la correcta.

"Y hasta que no estoy dentro del avión siempre pienso que compré mal el billete, que no era ese día, que me va a faltar algo", dice una joven en las respuestas al vídeo. "¿Y lo de comparar las maletas de mano con la de otros? Voy en modo investigación y bicheando si les dejan pasar a otros o no. Que ansiedad", dice otra joven en los comentarios.