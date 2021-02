Te sugerimos 4 rincones del beso en Andalucía para celebrar San Valentín

Hace ya unos días te advertimos que eso saltarte el día de San Valentín porque es el día de los centros comerciales o porque ya ni la la Iglesia celebra a este santo no valía, son sólo excusas de mal pagador; también es verdad que no están las economías para desayunos con diamantes ni tan siquiera en un día tan señalado pero eso tampoco es excusa para no decir te quiero de un modo un poco especial en un día como el 14 de febrero, día de los enamorados, día de San Vanlentín. Aquí te sugerimos ya algunas ideas y ahora vamos a proponerte una más, una que en realidad son cuatro: ¿vives en Andalucía? pues salvo que algún cierre perimetral te lo impida, no tienes excusa para invitar a tu pareja a visitar uno de los 4 lugares más besables de toda Andalucía, son estos:

Iznájar, Córdoba

En este pequeño municipio de la Subbética Cordobesa que suele además reconocerse como uno de los pueblos más bonitos de España, hay un rincón bello, acogedor y cordobés a rabiar que rinde honores al beso, se trata del Rincón del Beso; no se sabe cuántos son los besos de los que ha sido testigo este rincón de Córdoba ¡y los que quedan! pero de lo que no cabe duda es que no hay enamorado que pase por Iznájar y no se siente en este romántico rincón del Patio de las Comedias.

Setenil de las Bodegas | Imagen cortesía del Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas

Setenil de las Bodegas, Cádiz

En Setenil de las Bodegas no son tan sutiles como en Iznájar y en su particular rincón del beso no dejan lugar a dudas, han puesto un placa que reza así: 'Bésame en este rincón', ni se te ocurra pasar por allí con tu amor y ahorrarte el beso... esa placa es algo así como el muérdago en Navidad para los americanos, exige beso.

Vejer de la Frontera | Imagen cortesía del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera

Vejer de la Frontera, Cádiz

En Vejer, cabe que porque son tan gaditanos como los de Setenil de las Bodegas, tampoco se andan con rodeos y cuentan con su cartel de 'Bésame en este rincón', eso sí, ellos lo han colocado en un mirador así que además de la foto del beso te llevarás de regalo una bonita panorámica de este pueblo que, como Iznájar y como Setenil de las Bodegas, es de los más bellos de España.

Antiguo Rincón del Beso | Cortesía de Barrio de Santa Cruz

Barrio de Santa Cruz, Sevilla

En Sevilla son más de la escuela cordobesa, o los cordobeses de la sevillana, porque son estos últimos los que cuentan con un 'Antiguo rincón del beso'; está en el Barrio de Santa Cruz y es nuestra cuarta sugerencia de lugar besable a visitar en San Valentín.