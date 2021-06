La Scala dei Turchi, probablemente la playa más brutal de Italia

La Scala dei Turchi debe su nombre, en primer lugar, a los peldaños naturales que la erosión natural ha esculpido en la roca caliza blanca que se levanta imponente junto a la playa, como si naciera del mismo mar (de ahí la Scala que significa escalera en italiano) y en segundo lugar a los piratas sarracenos, de origen turco, que atracaban en esta zona de Sicilia para atacar la isla (dei Turchi, que significa de los Turcos en italiano). Pero esta playa no es de las más populares de Sicilia e incluso de Italia entera por su nombre sino por su espectacular estampa, si viajas a Sicilia no puedes dejar de visitarla y, si lo haces, prepara la cámara o en su defecto el móvil porque no querrás dejar de hacer fotos.

Scala dei Turchi | Pixabay

Esta espectacular playa está a unos 15 kilómetros de Agrigento y es importante que tengas en cuenta que su acceso no es precisamente fácil; deberás aparcar en la carretera o en alguno de los párking habilitados a tal efecto y luego recorrer un camino que te llevará a la playa. Pero no creas que eso es todo, hay más: en este primer tramo de playa podrás bañarte y acariciar la roca blanca tan característica de la Scala del Turchi pero no podrás evitar fijarte en como la gente bordea el acantilado y se tumba a tomar el sol en un espectacular balcón natural (ojo con la protección solar, no es una playa para olvidarla). Además, al otro lado de ese solarium natural, descubrirás otra playa de arena fina.

Scala dei Turchi | Pixbay

A esta playa se va a disfrutar de su espectacular naturaleza y es recomendable ir preparado para vérselas con las rocas además de con una paradisíaca playa de arena blanca (no podrás evitar escalarlas y buscar la playa al otro lado o incluso cruzar por el mar). Pero no creas que estás en una de esas playas vírgenes en las que estás solo en un paraíso natural, en la Scala dei Turchi encontrarás no solo un restaurante sino también tiendas de souvenirs y enseres playeros.