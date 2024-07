Santiago Apóstol 2024: Cuándo se celebra y dónde es festivo en España

La festividad de Santiago Apóstol causa que el próximo jueves 25 de julio gran parte de los trabajos en España se hayan apuntado un día festivo en su calendario. No es para menos, pues este se trata del patrón de nuestro país. Sin embargo, no en todas las comunidades autónomas será fiesta. Te contamos a continuación en qué lugares no se trabaja este día.

Como decíamos antes, en la Comunidad de Madrid será festivo, algo que ha podido sorprender a algunos ciudadanos porque otros años este día no ha sido fiesta en la capital. Sin embargo, este año sí lo será, en sustitución del 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, que cae en domingo.

Por su parte, en Galicia también será fiesta este día, como ocurre todos los años. Santiago Apóstol es el patrón de Galicia, por lo que en esta fecha se celebra el Día de Galicia. Además, también será festivo en Navarra, Cantabria y País Vasco.

¿Qué se celebra este día?

Puede que algunos os estéis preguntando qué se celebra este día y por qué es festivo. Se homenajea a Santiago Apóstol, uno de los discípulo de Jesús, según la tradición católica. Tras la muerte de Jesús, Santiago viajó hasta Galicia, donde comenzó la evangelización desde el noroeste de España. Desde allí viajó a Jerusalén unos días antes de que la Virgen María muriera. Este es el origen del Camino de Santiago.