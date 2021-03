¿Sabes cuáles son y dónde están las mejores salinas de España?

Más allá de que también existan las salinas de interior, lógicamente una península como es España tenía que contar con importantes salinas costeras y así es ¿sabes dónde están las más importantes?.

Las Salinas del Cabo de Gata son de las más bellas de España y también de las más importantes por su antigüedad, ya existían en tiempos de los fenicios, y porque producen a al año la friolera de 40 millones de kilos de sal al año; las que conocemos como salinas de Torrevieja está en el conocido Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja, la de Torrevieja en particular es conocida como la laguna rosa. Seguimos por el sureste de España y nos vamos Santa Pola porque allí está el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola, un lugar al que no debes dejar de ir si además de interesarte la salina eres un fan de las aves, allí podrás ver flamencos, garzas imperiales y cigüeñelas entre otras aves.

Salinas de Añana | Imagen de BigSus en Wikipedia, licencia: CC BY 2.5

Más salinas del este y sur de España: las de San Pedro del Pinatar en Murcia y las de Isla Cristina en Huelva: el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar ocupan 6 kilómetros al norte del Mar Menor y, como sucede en Santa Pola, aquí también podrás disfrutar tanto de las salinas como de las aves que viven en este entorno natural; el Parque Natural Marismas de Isla Cristina te sorprenderá porque aquí descubrirás la flor de sal y también la sal líquida o la sal de curry.

Antes de saltar a las islas, tanto a las Baleares como a las Canarias, nos vamos al norte de España para visitar las Salinas de Añana, famosas no solo porque son antiquísimas sino porque chefs como Martín Berasategui consideran la sal procedente de estas salinas como el Rolls Royce de las sales del mundo ¡casi nada!.

Salinas de Janubio | Imagen de Heinrich Pniok en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

En Baleares nos acercamos al Parque Natural de Ses Salines de Ibiza y Formentera; no esperes probar la sal de estas salinas porque se trata de unas salinas sin explotar por cuyas cercanías pasan y anida muchas aves migratorias; en Canarias nos quedamos con las Salinas de Janubio, que están en la isla de Lanzarote y que, como sucedía en las salinas de Isla Cristina, también han comenzado a producir no solo sal sino productos gourmet relacionados con la propia sal como la flor de sal.

No son pocas las salinas que acabamos de recorrer pero no creas que son todas las que podemos visitar en España, hay más (las Salinas de Oro en Navarra, las de la Trinidad en Tarragona, las de Es Trenc en Mallorca o las de Fuencaliente en La Palma...); y es que la sal no es solo la sal de la tierra, es en realidad la sal de la vida.