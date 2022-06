¿Sabes cuál es la zona de Europa en la que anochece más tarde?

La gallega no es la costa más cálida de España (eso sin olvidar nunca la diferencia entre Rías Altas y Rías Baixas, notablemente más cálidas las segundas que las primeras) pero, curiosamente, sí es la que disfruta de veladas más luminosas, tanto es así que Vigo pasa por ser la ciudad no solo española sino europea en la que anochece más tarde; toda la costa atlántica gallega, de A Coruña a Vigo, mantiene todavía luz solar cerca de las 11 de la noche en el mes de junio algo que hace que regularmente vuelva a removerse la polémica de los husos horarios y la conveniencia, o no, de que Galicia (y España entera) mantuviera el huso horario portugués e inglés (el mismo que Canarias) en lugar del español. Más allá de estas u otras polémicas lo cierto es que Galicia, sin ser la región más cálida de España en verano, sí es la más luminosa... o al menos la última en despedirse cada día de la luz del sol.

Atardecer en Vigo | Pixabay

Y, hablando de quienes son los últimos en ver la luz del sol en los días de verano, seguro que te preguntas quienes son los primeros en dejar de hacerlo, dicho de otro modo, dónde anochece primero en España; ese dudoso honor corresponde a Menorca pero no temas, no se trata de que los días en esta bellísima isla balear sean más cortos: si bien es cierto que por su situación geográfica es la zona de España en la que antes empieza a anochecer, también es la primera en ver amanecer, lo que nos hace pensar que tal vez, solo tal vez, quienes piden revisar los husos horarios puedan tener algo de razón.

Llegados a este punto nos preguntamos cuáles son los mejores lugares de la costa atlántica gallega para ver ese anochecer tardío, el más tardío de Europa: se nos ocurren varios pero el primero tiene que ser por fuerza un lugar que nos permita ver atardecer en la ría de Vigo: se trata de un mirador en Redondela desde donde se ve toda la ría, sus vistas son espectaculares en cualquier momento del día pero se vuelven imponentes al caer el sol; ¿más atardeces gallegos y atlánticos espectaculares? El Monte de Santa Tecla con sus vistas sobre la desembocadura del Miño, el Monte do Facho en la península de O Morrazo con las Islas Cíes al fondo y también en Porto do Son, concretamente en el Castro de Baroña.

