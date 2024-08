Un probador de montañas rusas advierte del gran riesgo de los parques temáticos en verano si haces ESTO: "Si te bañas aquí..."

En Viajestic nos encanta contarte curiosidades y consejos sobre los parques temáticos de España. Recientemente, por ejemplo, te hablábamos del descuento del Parque Warner de Madrid para los que son de Toledo.

Sin embargo, a veces hay que tener mucho cuidado en este tipo de instalaciones y es por eso que el probador de montañas rusas @dramario_ en tiktok, ha querido hablar del gran riesgo que hay en verano.

Y es que en la época estival son muchas las personas que deciden darse un chapuzón en las fuentes o lagunas que hay en los parques temáticos. Pero ojo con esto, porque puede ser muy arriesgado ya que no está permitido.

El tiktoker dice que en estas fuentes o lagos puede haber "cableado eléctrico, otro tipo de instalaciones, y cables que sirve para que operar toda la maquinaria de los espectáculos que hacen dentro del lago. Lago que no está preparado para el baño de los visitantes".

De hecho, en algunas zonas se puede ver carteles alertando de este tipo de situaciones o de incluso caídas por la profundidad que pueden llegar a tener: "Tu aquí no te puedes bañar, porque si te bañas aquí, lo más probable es que no vuelvas a salir. Y no queremos eso, ¿verdad?".