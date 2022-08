El primer puente colgante de la costa mediterránea está en Granada

Una de las cosas que más atraen a los turistas de todo el mundo son las miles de aventuras que puede albergar un lugar y una de ellas es cruzar impresionantes estructuras como son los puentes colgantes. De hecho, en Viajestic ya habíamos hablado del puente colgante de Andorra, que resulta ser el segundo más largo del mundo.

De 60 metros de largo y a 35 metros del precioso mar de la Costa Granadina, la Pasarela Colgante de Jolúcar es el primer puente colgante de la costa mediterránea de España. Tras cuatro años de diseño por Jorge Suso Fernández Fígares y su posterior construcción, el puente veía la luz en mayo de este año y es uno de los atractivos turísticos más visitados del verano en Torrenueva Costa.

El puente une en unos seis kilómetros el paseo marítimo del lugar con la playa de la Joya y el mirador de El Hondurón. Y a pesar de que existe la posibilidad de poder ir hacia el mirador y la playa rodeando el puente, es una maravillosa experiencia ir a estos destinos cruzando esta nueva construcción. Lo que es más llamativo de esto es la impresión que da subirse en él, sobre todo si tienes algo de atracción por las alturas. Hay que tener en cuenta que si te dan miedo, conviene evitarlo.

Se ha construido a través de un sistema tensado que soportan la mayor parte de la carga mientras que unos cables laterales le dan la estabilidad necesaria para que no caiga. El camino por el que se recorre el puente está hecho de madera de ipé y de cristal, sobre una estructura de acero. Si vas de noche, no te preocupes porque la iluminación del puente es increíble y de seguro quedarás impresionado. Pero cuidado, hay que tener en cuenta que en cada visita, pueden pasar un máximo de 15 personas a la pasarela y si hace mal tiempo no vayas porque el lugar permanecerá cerrado para evitar accidentes.

El horario del lugar es de 7.00 a 1.00h en verano y de 7.00 a 19.00h en invierno. Si terminas la visita a este puente y te quedas con ganas de ver más, no olvides visitar enclaves tan bonitos de Torrenueva Costa como la playa del Cañón, la Torre Atalaya, el Alijbe o la iglesia de Nuestra Señora del Carmen.

...

Seguro que te interesa...

Datos curiosos del puente de Triana que quizá desconocías