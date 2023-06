Pillan a un turista y su novia grabando su nombre en un muro del Coliseo romano

El Coliseo o Anfiteatro Flavio​ es un anfiteatro de la época del Imperio romano, construido en el siglo I. Está ubicado en el este del Foro Romano, y fue el más grande de los que se construyeron en el Imperio romano.

El Coliseo, junto con todo el centro histórico de Roma, fue admitido en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980 y el 7 de julio de 2007 fue reconocido como una de las 7 nuevas maravillas del mundo moderno, por lo que no hace falta decir la gran importancia que tiene su conservación para la historia y para la cultura.

Sin embargo, hay quienes no entienden o no respetan este tipo de monumentos, como esta pareja de turistas que han sido pillados grabando sus nombres en un muro interior del Coliseo romano. El vídeo fue grabado por otro turista con su teléfono móvil recriminando este acto vandálico, pero el el infractor no se arrepintió y tan solo sonrió a la cámara.

El vídeo se ha hecho viral en Twitter y ya acumula más de 1.330 retweets, 1.700 citas y miles y miles de respuestas de usuarios que desaprueban este tipo de actos vandálicos. En Italia y en la mayoría de países del mundo está prohibido dañar o alterar los lugares históricos, ya que se consideran un delito y están sujetos a multas significativas y a veces incluso a penas de prisión.

No es la primera vez que esto ocurre, pues en 2020 un turista irlandés de 32 años grabó sus dos iniciales (cada una de seis centímetros de longitud) con un objeto puntiagudo en un pilar en el primer nivel del Coliseo romano. El joven fue sorprendido de inmediato por el personal de seguridad y denunciado a los carabineros. Finalmente fue arrestado con la acusación de daños a bienes de interés histórico y artístico.