El vídeo viral de una mujer discutiendo a gritos en un avión por un pasajero que "no era real"

En muchas ocasiones ocurren percances en los aviones totalmente inesperados y que debemos manejar sobre la marcha, como por ejemplo, el del caso del joven estadounidense que se subió a un avión con 18 horas de retraso y era el único pasajero.

Y ahora queremos contarte lo que ocurrió durante un vuelo de American Airlines con destino al Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth y cuyo vídeo, publicado por @2pac.thadon (aunque el original es de @texaskansasnnn), se ha hecho viral en TikTok. En el clip aparece una mujer discutiendo por un supuesto pasajero que "no era real".

En el vídeo vemos como la mujer se levanta de su asiento y cuando el vuelo está a punto de despegar, convierte esos minutos en una escena donde se pone a gritar delante de todos los pasajeros y dirigiéndose a la salida del avión.

"Te lo digo, me estoy jodiendo y hay una razón por la que me estoy jodiendo y todos pueden creerlo o no creerlo", decía la mujer a gritos. "Me importa un carajo, pero te lo digo ahora mismo: ese hijo de p*** de atrás NO es real", continuaba la conversación delante de todos los pasajeros y mientras señalaba a la parte de atrás del avión, haciendo que todos se girasen.

"Puedes sentarte en este avión y puedes morir con ellos o no. No voy a hacerlo", finalizaba la mujer mientras abandonaba el avión. El vuelo sufrió un retraso de unas 3 horas, ya que todos los pasajeros tuvieron que abandonar el avión para luego volver a embarcar. Al parecer la mujer no fue detenida tras la escena vivida en el avión.