Una mujer muestra cómo vuelan los caballos en un avión: "Viajan en primera clase"

Viajar en avión con animales a veces puede ser complicado por la política y las condiciones de la aerolínea, sin embargo, cada vez son más las empresas aéreas que permiten a los pasajeros llevar a sus animales y viajar con ellos. De hecho, recientemente te contábamos el viral de una mujer viajando con su pony en primera clase. Y, es que, ahora te traemos un hecho que te dejará sorprendido.

Se trata de la usuaria de TikTok @andreasanchezovie, quien ha publicado en sus redes sociales un vídeo mostrando cómo viajan los caballos en un avión y dónde se sitúan en este medio de transporte. "Yo voy sentada aquí donde está la cabina de los pilotos y luego hay una puertecita por la que pasar a revisar a los caballos", comienza explicando a sus seguidores en el vídeo.

Posteriormente, muestra unas imágenes de dónde están situados los caballos en el que se puede observar que se encuentran dentro de unas cabinas metálicas y que son recintos usados para transportar. "Caballos viajando en primera clase", así define este lugar la usuaria en su TikTok.

Un hecho que se ha viralizado y que ya cuenta con más de 44.600 'me gusta', 630 comentarios y miles de compartidos, por lo que sus seguidores no se lo han pensado dos veces y han dado su opinión. "Esos caballos son más caros que el mismo avión, mi esposo también tiene caballo, pero aquí en el Sporting de viña no más" y "Increíble, son tan hermosos y van tranquilos que tengan todo un buen viaje", son algunos de los comentarios.

Mientras que otros preguntan si los caballos "¿suelen estresarse o se les da algún medicamento para mantenerlos tranquilos?" y "¿cuántas horas pueden estar parados?" preguntan varios usuarios a la tiktoker.