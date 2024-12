Los mejores parques temáticos para disfrutar de la Navidad en familia en España

Ahora que la temporada de Navidad ya ha comenzado en muchas ciudades de España, en Viajestic hemos querido hacer una recopilación de los parques temáticos de nuestro país que tienen actividades y experiencias para disfrutar en familia durante estas fechas. ¡Además, también hay parques exclusivos que solo abren en Navidad!.

Mágicas Navidades de Torrejón

El parque Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz está catalogado como el parque de la Navidad más grande de España. Abrió sus puertas el 15 de noviembre y estará disponible hasta el 6 de enero de 2025.

Regresa Mágicas Navidades, el Parque de la Navidad de España, con una nueva edición aún más deslumbrante | Torrejón de Ardoz

Este año cuenta con 10 experiencias únicas para toda la familia, un belén a tamaño real, atracciones, una pista de hielo sobre un lago, la mítica noria gigante, espectáculos, un mercado navideño, el Ice Festival con figuras de hielo y la Puerta Mágica con videomapping de 1.000m².

Lugar: Recinto Ferial de Torrejón de Ardoz, en Madrid

Precio: Desde 3,5 euros

PortAventura

PortAventura World es uno de los lugares más emblemáticos si te gusta la adrenalina, pero es que hasta el 6 de enero se convierte en un lugar increíble para disfrutar, tanto para niños como para adultos.

PortAventura en Navidad 2024 | PortAventura

Hay multitud de espectáculos musicales como el 'Christmas Dream', en el Gran Teatro Imperial, y también desfiles mágicos como el 'Christmas Parade' donde personajes del parque recorren ponen luz, color y música a las calles de Mediterrània. Además, también hay un espectáculo pirotécnico llamado 'La llegada de los Emisarios Reales'.

Dirección: Av. Pere Molas, Tarragona

Entradas: Desde 30 euros

Manantial de los Sueños

El Manantial de los Sueños: El origen de la Navidad es un parque temático navideño que está en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de Madrid (en la Universidad Complutense) y este año su argumento principal es El Reino de Nunca Jamás.

Manantial de los Sueños: El origen de la Navidad | Ana Puig / Manantial de los Sueños

Tienen un espectáculo de magia, una pista de hielo, desfiles, un desfiladero de trineos, mercadillo navideño, la casa de Papá Noel y mucho más.

Lugar: Real Jardín Botánico Alfonso XIII de Madrid

Entradas: Desde 12 euros

Parque Warner

Este año, Parque Warner da un paso más allá y apuesta por ofrecer un "nueva Navidad" bajo el concepto de 'Christmas Studios'. Inspirado en la magia del cine, las diferentes áreas del Parque Warner estarán totalmente tematizadas: Cartoon Village, Hollywood Boulevard, DC Super Heroes World, Movie World Studios y Old West Territory.

Parque Warner de Madrid en Navidad | Parque Warner

Este año cuentan con nuevos shows y experiencias como el estreno de un nuevo musical 'The Christmas Musical: The Santa's Magical Bell', el taller de Papá Noel y su famoso desfile, 'Superstars of Christmas Parade', que contará con una impresionante variedad de personajes entrañables que cobrarán vida en un despliegue visual y artístico sin igual, acompañados de bailarines y figurantes, luces, música y una buena dosis de nieve.

Lugar: San Martín de la Vega, Madrid

Entradas: Desde 29,90 euros

Parque de Atracciones

Este año la principal tematización del Parque de Atracciones por está en la actual "Zona de Naturaleza" y es Winterland, el mundo mágico donde nació la Navidad. Aquí encontrarás unicornios, zorros, ciervos alados, hadas, elfos y mucho más

Parque de Atracciones de Madrid en Navidad | Parque de Atracciones de Madrid

También cuentan con shows musicales como "Noel" o "La Magia de las Hadas" y pasacalles como el de la Avenida de las Cascadas, donde podrás descubrir cómo celebran la Navidad, cantar villancicos, y bailar al ritmo de su música y canciones en directo. ¡Además también estarán presentes Papá Noel y su elfo en la Casita de Madera!

Lugar: Casa de Campo, Madrid

Entradas: Desde 22,90 euros

Navipark Móstoles

Navipark se celebra en el parque Finca Liana de Móstoles y tiene más de 100.000 m2 de extensión. Cuenta con más de 20 atracciones, entre las que están: Una noria de 30 metros, una pista de hielo natural de 800 metros cuadrados, un carrusel clásico, un scalextric, una pista americana, un tren de la bruja, un globo hinchable, un barco pirata infantil, una mini noria, un tren infantil navideño, un tobogán de trineos, un tren turístico y mucho más.

Lugar: Finca Liana de Móstoles

Entradas: Gratis