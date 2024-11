El Mejor Pizzaiolo Joven del mundo 2024 está en Madrid y este es su restaurante

Cada gastronomía tiene su aquel, y la correcta preparación de algunos de los platos más representativos puede llevar varios años. Italia nos ha regalado muchos manjares y, además de la pasta, podríamos decir que la que más proyección ha tenido es la pizza. Hemos visto cientos de videos, viendo cómo expertos, los llamados pizzaiolos, desarrollan este arte sobre el que existen escuelas especializadas. Madrid tiene uno de ellos y se acaba de alzar con el premio a Mejor Pizzaiolo Joven del mundo en el reconocido certamen Campeonato Mondiale della Pizza Doc, celebrado el 14 de noviembre en Salerno.

Genaro Arrichiello es un joven nacido en Nápoles y afincado en la capital que trabaja como pizzaiolo en el restaurante La Regina, ubicado en Pinto, Madrid. Durante varios años, el italiano se ha formado en esta profesión en la que se necesita una gran destreza y ahora puedes probar en su espacio la auténtica pizza napolitana hecha por el mejor pizzaiolo joven del mundo.

Genaro Arrichiello, pizzaiolo del restaurante La Regina | Suite

La palabra pizzaiolo significa en Italia mucho más que pizzero. De hecho, hace referencia al arte napolitano de la pizza y a un saber hacer que se transmite de generación en generación a través de recetas y técnicas. Un resultado que nos traslada directamente al sur de Italia, a Nápoles. La figura del pizzaiolo adquirió relevancia mundial en 2017, cuando el conocido como L'arte tradizionale dei pizzaioli napoletani (el arte tradicional de los pizzaioli napolitanos) pasó a formar parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Pero en Italia es célebre desde hace siglos. Estos se han convertido en todo un icono de la cultura culinaria italiana y los mejores restaurantes del mundo buscan a los mejores en Nápoles.

Genaro nació en la cuna donde la pizza se vive de otra manera y es un arte y nos cuenta: "Soy un joven pizzaiolo napolitano apasionado por el mundo de la pizza, que a pesar de no ser el oficio de mi familia, decidí seguir el impulso de hacer lo que amo", nos cuenta el joven. Los comienzos de este fueron en un restaurante de un amigo de su padre, en el que comenzó a dar los primeros pasos en la profesión, para estar más cerca de su mundo.

Para desarrollar cualquier trabajo es verdad que la pasión es el ingrediente principal y sólo hace falta ver cómo se desenvuelve entre masas e ingredientes, además de cuidar cada detalle. "Siempre estuve inspirado por mi cultura y mis raíces napolitanas. A pesar de no tener familia directa que se dedicara a esto, nosotros crecemos con este oficio muy de cerca, y veía que era una pasión que me nacía desde adentro y quería arriesgarme a vivir de ello".

Como buen pizzaiolo, sabe cuáles son los secretos de la pizza y nos confiesa, "Creo que hoy en día el truco no está más en lo técnico ni ya en las harinas, sino en la pasión y las ganas que le pongas, obviamente acompañado por una materia prima de primera calidad. Para mí la Margarita es la mejor pizza y eso es indiscutible, porque lleva los ingredientes más importantes de nuestra tradición, que aluden a la bandera italiana, y con solo sentir su olor ya te transportas a Nápoles automáticamente. Es su magia".

Prepararse para un campeonato así no es sencillo, porque si alguna vez has visto a uno de estos artesanos de la pizza desarrollar su trabajo, observas movimientos que llevan técnicas concretas detrás. Eso es lo que influye en el final. Le preguntamos en cuanto a su preparación y Arrichiello nos cuenta, "Mentalmente debo decir que me preparó mi chica, Sol Macaluso (se ríe) y también tuve mucho apoyo de mis amigos y familia. Y en cuanto a la parte práctico-técnica estuve varias semanas pensando recetas, creando nuevas conexiones, probando lo que yo ya sabía y también investigando para hacerlo mejor aún".

Un esfuerzo que le hizo alzarse con uno de los premios más codiciados del campeonato, y es el de Mejor Pizzaiolo Joven del mundo. La pregunta más común es, ¿qué se te vino a la mente cuando anunciaron que eras el ganador?, "Sinceramente me quedé en blanco, caí en el momento que vi a mi padre que rompió a llorar a mi lado. Fue una emoción muy fuerte porque era inesperado para mí, y es mi primer premio". Después de eso, nos confiesa que lo que se le pasó por la cabeza fue: "Lo conseguí, me siento valorado".

Actualmente se encuentra trabajando en el restaurante La Regina, un italiano de carácter familiar ubicado en Pinto que destaca por sus alimentos de alta calidad y es perfecto para aquellos que quieran probar las auténticas recetas que nacen de la cultura culinaria que caracteriza su cocina. Aunque cuentan con una carta que recorre el recetario más representativo de Italia, el horno napolitano cobra presencia a través de las recetas ejecutadas por Genaro Arrichiello. Desde las pizzas clásicas hasta las llamadas bianche, que son las que no llevan tomate en la base, parte de recetas básicas como la margherita o la siciliana (con berenjena y parmesano), hasta la otrolana en la que las verduras son las protagonistas, o la mimosa que lleva nata, jamón cocido, maíz y parmesano. Un trabajo que se desarrolla con pasión y un excelente producto de origen… En definitiva, la receta perfecta para experimentar todo un deleite gastronómico en este rincón escondido en la Comunidad de Madrid.