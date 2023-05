Un joven se hace viral en Twitter al mostrar el monumento más raro de Oviedo: "Un culo gigante en la calle"

En España tenemos monumentos repartidos por todas nuestras comunidades autónomas, provincias y localidades. La gran mayoría de ellos tienen un gran significado y hacen homenaje a un personaje importante de la historia o cuentan alguna parte de ella.

Recientemente te contábamos cuál era el monumento más bonito de España según la inteligencia artificial, pero... ¿has visto alguna vez los monumentos más raros de nuestro país? Y es que se ha hecho viral la tendencia de compartir imágenes o vídeos de las estatuas más extrañas de nuestra localidad o provincia.

El twittero @cumpariente ha publicado una fotografía de, según su descripción, "un culo gigante en medio de la calle" en Oviedo. Esta escultura urbana es conocida como 'Culis monumentalibus' y está ubicada en la calle Pelayo, frente al teatro Campoamor.

Pero si esto te parece raro, por otro lado, el usuario @johantriana le respondió que en Vitoria-Gasteiz tienen un monumento a los genitales femeninos. La obra, llamada 'La Mirada', se encuentra en la Plaza del General Loma y a través de la misma se contempla la plaza de la Virgen Blanca.

Por otro lado, otro usuario llamado @Javier12114683, le ha respondido que en La Rioja tienen "un monumento al Covid-19", se encuentra en una rotonda y es conocida popularmente como "la rotonda del coronavirus".

Otro usuario, ha compartido en Twitter lo que se conoce popularmente como "la plaza de los culos" pero que en realidad se llama Monumento a los Nadadores:

Sin duda todos estos monumentos son de lo más curiosos y, además, se encuentran en nuestro país. Por lo que si quieres ir visitarlos seguro que no te pillan muy lejos. Si tu también has visto algún monumento raro en España, no dudes en ponerlo en los comentarios de redes sociales para que podamos verlo.