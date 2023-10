Una joven española que vive en Alemania cuenta por qué allí no usan la tarjeta de crédito: "Llevan entre 100 y 150 euros encima"

A veces los choques culturales entre un país y otro sorprenden mucho, ya sea para bien o para mal. Recientemente te contábamos que una española acudía a una boda en Alemania explicaba las enormes diferencias en el banquete.

Y ahora, otra joven de nuestro país que vive también en Alemania ha querido revelar la razón por la que los alemanes no usan la tarjeta de crédito. El vídeo, que acumula más de 125.000 reproducciones, lo ha publicado @mimiolivan en su cuenta de TikTok y en el dice: "Por qué en Alemania solo te dejan pagar en efectivo y no puedes pagar con tarjeta en casi ningún lugar? No es por la razón que piensas...!".

"Los alemanes valoran muchísimo la privacidad. Entonces, eso también va un poco relacionado con el dinero: no confían mucho en las empresas tecnológicas o financieras, que le rastreen dónde va el dinero", explica la joven en el vídeo.

"De media, se dice que los alemanes llevan encima entre 100 y 150 euros siempre porque nunca se sabe", asegura Mimi, que actualmente vive en Berlín, haciendo hincapié en que esta decisión de no pagar con la tarjeta de crédito tiene que ver con evitar la pérdida de privacidad.

"A veces ni en la farmacia he podido pagar con la tarjeta de crédito", continúa. "Tampoco les gusta nada pedir créditos o tarjetas de crédito", finaliza.

Han sido muchos los usuarios que han respondido al vídeo compartiendo sus experiencias, un joven, por ejemplo asegura que él vive "en Alemania y en el 95% de los establecimientos pago con tarjeta". Otra usuaria, por ejemplo, dice que "todas las ciudades de Alemania que estuve es así muy difícil pagar con tarjeta en Hamburgo Berlín Düsseldorf Frankfurt... München es la más avanzada".