Una joven española cuenta las costumbres de nuestro país que los noruegos odian: "Les parece antihigiénico"

Las costumbres de los diferentes países a veces marcan las diferencias culturales entre un lugar y otro, recientemente te contábamos que una argentina que vive en Madrid alucinaba con una de ellas en redes sociales.

Y ahora una joven española que vive en Noruega ha querido contar en TikTok lo que hacemos los españoles a diario y que allí odian. El vídeo ha sido compartido por la usuaria de TikTok @pausagonz y en él cuenta cinco comportamientos que no soportan allí.

"La primera de todas, dar dos besos al saludar, un abrazo o a veces si quiera la mano. No a todos los noruegos les gusta el contacto físico y mucho menos con personas a las que no conocen", dice la joven, recomendando que se mantengan "distancias, saludar y dependiendo de la situación ver si la otra persona quiere ir a darte la mano o a darte un cordial abrazo".

"Y si no lo hace ni se te ocurra acercarte. Yo la he cagado varias veces y he notado la incomodidad de la otra persona, así que para evitaros esos momentos, no lo hagáis, esperad a que la otra persona tenga la iniciativa", asegura la joven en el vídeo.

La segunda costumbre que saca de quicio allí tiene que ver con el calzado: "No entréis a las casas con zapatos de la calle. Les parece súper antihigiénico. Muchos de ellos te lo dirán cuando vas a entrar si no lo haces por ti mismo, pero para evitar esas situaciones si alguna vez os invitan a una comida, a una fiesta o a cualquier cosa en casa de un noruego, quitaos los zapatos en la entrada".

También hace hincapié en respetar la distancia personal "mínimo un metro. Los noruegos odian que se les acerquen a la nuca, esa sensación no la soportan y no hay necesidad de pegarse a la otra persona. Deja espacio porque puede ser que se giren y te pongan muy mala cara".

La cuarta recomendación es sobre nuestro tono de voz, la joven asegura que "en sitios como restaurantes lo que hacemos es que el nivel de sonido sea tan alto que tenemos que gritar más para escucharnos. En Noruega te darás cuenta de que en un restaurante la gente habla bastante bajito".

Y el último consejo tiene que ver con la puntualidad: "Con que llegues 10 minutos tarde les va parecer una falta de respeto tremenda y puede ser la última vez que te inviten".