Guía para moverse este verano por Madrid con todos los cortes de metro y Renfe 2023

Los meses de verano son ideales para realizar obras porque gran parte de las personas, que usan a diario el transporte público, se van de vacaciones o no trabajan. Por ello, la Comunidad de Madrid elige estas fechas para perjudicar lo menos posible a los usuarios y así poder mejorar el rendimiento del transporte público. Sin embargo, en ocasiones, la mayoría desconoce los futuros cortes que se llevarán a cabo en el metro y en el cercanías.

Recientemente te contábamos los cortes de la línea 1 de metro de Madrid que tuvo lugar el pasado 24 de junio. Fue cerrado por obras y no será hasta el mes de octubre cuando podamos disfrutar de nuestros viajes entre las estaciones de Sol y Valdecarros. Si no sabes cómo desplazarte, te explicamos cuáles son los cierres y las mejores alternativas para que puedas seguir con tu rutina diaria.

Cortes en el metro de Madrid

1. Línea 9 de metro. Otro de los cortes que sufriremos este verano será en la línea 9 desde la estación de Colombia hasta Príncipe de Vergara para retirar el amianto de las bóvedas. Además, aprovecharán para renovar los sistemas de impermeabilización y la mejora de los acabados interiores. Aunque por ahora no esté la fecha definida, el corte se prevé para principios de agosto, por lo que todavía no se han establecido alternativas. Las paradas afectadas son las siguientes:

Colombia

Avenida de América

Núñez Balboa

Concha Espina

Cruz del Rayo

Avenida de América

2. Línea 1 de metro. Como te contábamos estará cerrada hasta octubre y las estaciones afectadas serán aquellas desde Sol a Valdecarros. Sin embargo, no te preocupes, porque el Ayuntamiento ha puesto como alternativa un autobús sustitutivo entre Valdecarros y Atocha para los pasajeros afectados. Las paradas afectadas son las siguientes:

Sol

Tirso de Molina

Antón Martín

Estación del Arte

Atocha Renfe

Menéndez Pelayo

Pacífico

Puente de Vallecas

Nueva Numancia

Portazgo

Buenos Aires

Alto del Arenal

Miguel Hernández

Sierra de Guadalupe

Villa de Vallecas

Congosto

La Gavia

Las Suertes

Valdecarros

3. Línea 7B. Las obras que comenzaron en agosto de 2022 entre las estaciones de San Fernando y Hospital de Henares seguirán este verano para hacer frente a los problemas de derribo de viviendas, que han ocasionado y afectado a multitud de vecinos. El Ayuntamiento prevé restablecer el servicio a finales de año. Eso sí, no olvides que los autobuses continuarán realizando paradas próximas a las estaciones afectadas, que son las siguientes:

San Fernando de Henares

Jarama

Henares

Hospital del Henares

Cortes de Renfe en Madrid

Entre Chamartín y Nuevos Ministerios. Siguen afectadas las líneas C - 3, C - 3a, C - 4, C - 4a y C - 4b, ya que la estación de Chamartín - Clara Campoamor se encuentra en proceso de renovación para convertirse próximamente en una estación con diseño "futurista" y con más conexiones de las que tiene hoy en día. De esta forma, si tu trayecto pasa por Chamartín tendrás que bajarte del cercanías y hacer uso de las líneas C -1, C -2, C - 7, C - 8 y C - 10 y buscar la mejor ruta de autobús o metro.

El plan alternativo de transporte es el siguiente:

1. Aunque los trenes procedentes de Alcobendas - San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo finalicen su trayecto en Chamartín, no te preocupes, porque podrás continuar tu trayectoria hacia Atocha por el túnel de Recoletos con las líneas: C -1, C -2, C - 7, C - 8 y C - 10, así informa Renfe.

2. Los trenes procedentes de Aranjuez y Parla terminarán su trayectoria en Atocha o Nuevos Ministerios y los pasajeros podrán continuar su viaje con las líneas mencionadas anteriormente.