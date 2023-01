El vino tinto español que está entre los 10 mejores del mundo

Recientemente os contábamos que un vino español hecho a mano había sido elegido el segundo mejor del mundo en el ranking 'Los 7 magníficos' 2021-2022. Y ahora un vino tinto de nuestro país también se ha colado en el top de los 10 mejores del planeta.

En el Top 10 wines of 2022 de los Global Wine Masters, organizados por el medio The Drinks Business, aparece un vino de Denominación de Origen Rioja, el Remírez de Ganuza Reserva 2009. Los finalistas de este listado se deciden tras catar a ciegas miles de vinos en veinte concursos.

Según el redactor jefe de The Drinks Business, Patrick Schmitt, este concurso "se basa en mis favoritos y cada vino representa la botella que más me gustaría llevarme a casa. He tratado de no incluir más que una muestra de cada cata".

Remirez de Ganuza reserva 2009 se trata de un vino elaborado por las bodegas Remírez de Ganuza (en Samaniego, Álava) y es es el reserva buque insignia y fiel reflejo de la esencia de la bodega. Está elaborado a partir de los hombros de los mejores racimos de viñedos de edad media superior a los 60 años. Demuestra toda la elegancia, armonía, el saber hacer y experiencia de la bodega.

Está elaborado con 90% de Tempranillo, 5% de Graciano y 5% de hollejos y pulpa de uvas blancas (Viura y Malvasía). Tiene una crianza de 38 meses en barricas de roble francés, y es un vino cálido y seco. Según Schmitt, este vino tiene "muchos caracteres maduros, desde cuero y balsámico dulce, junto con compota de frutas e incluso una nota de compota de bayas. Tiene un toque de cedro, chocolate negro y especias, así como una textura encantadora, que comienza carnosa y termina masticable y fresca".