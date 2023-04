Una estadounidense confunde la tortilla del Sacromonte con la de patatas en un bar de Granada: "Cuándo supe lo que llevaba..."

La comida más típica de nuestro país es, sin duda, la tortilla de patatas, aunque bien es cierto que no todo el mundo siente la misma predilección por ella. Cuando un turista viaja a España está entre los primeros platos que s e pide, como le ocurrió a una joven australiana que vive en Valencia y que criticó en TikTok su experiencia en los bares de España: "Les llueve la tortilla de patatas"

Y ahora una estadounidense ha querido contar su experiencia en TikTok al pedir una tortilla del Sacromonte en un bar de Granada, pues la joven la confundió con la tortilla de patatas y los españoles, que conocemos sus ingredientes, sabemos que poco tienen que ver.

La joven se llama Maddie (@jmadsj123) y es muy popular en TikTok, aunque esta experiencia le ocurrió el año pasado, por Semana Santa, ha querido volver a recordar su vivencia. Como enamorada de Andalucía, quería visitar Granada y quería experimentar "algo real" de la cultura de la ciudad, por lo que decidió buscar los platos típicos granadinos e ir a un bar a probarlos.

"Me encanta la tortilla española porque está muy rica", explica la estadounidense pensando que la tortilla del Sacromonte sería una variación de la clásica tortilla de patatas. Sin embargo, al pedir la tapa el camarero le explicó los ingredientes pero ella no los entendió: "En las clases de español nunca me enseñaron qué era eso".

Como sabrás, la tortilla del Sacromonte está elaborada con sesos de carnero, criadillas y otros tipos de casquería. "Busqué por Google 'qué lleva una tortilla de Sacromonte'. Cuando me enteré de lo que había pedido, no sabía qué hacer", dice Maddie.

"Decir que estuvo rica, no lo diría. Pero igual ahora cuando pido comida siempre siempre la busco en inglés antes", finaliza la joven, asegurando que ha aprendido la lección tras confundir la tortilla de patata con la del Sacromonte.