Esta es la leyenda que relaciona a los leones de Trafalgar Square con el Big Ben

Las ciudades históricas no solo son las protagonistas de importantes momentos de la historia sino que también se escriben a golpe de leyenda; ya os contamos en Viajestic por qué cuidan con tanto mimo a los cuervos de la Torre de Londres en la capital británica pero esa leyenda no es la única relacionada con animales que descubrirás en tu próxima visita a la ciudad; la que hoy vamos a contarte tiene que ver con las estatuas de los leones que guardan la columna Nelson en Trafalgar Square, se trata de una leyenda que tiene también mucho que ver con el Big Ben.

Big Ben desde Trafalgar Square | Imagen de Barcex en Wikipedia, licencia CC BY SA 3.0

Pero pongámonos primero en situación: estamos en Londres, en Trafalgar Square, y nos acercamos a la majestuosa columna Nelson para descubrir en su base las cuatro imponentes estatuas de otros tantos leones diseñadas por Sir Edward Landseer; 10 años tardó Sir Edward Landseer en entregar a la ciudad las 4 estatuas desde el momento en el que recibió el encargo, un encargo que efectuó utilizando como modelo un león muerto donado por el zoo de Londres.

¿Y qué tienen que ver estos cuatro leones con el Big Ben? El hecho de que desde Trafalgar Square se vea el famoso reloj londinense no es, desde luego, la razón sino una curiosa y temible leyenda, la que dice que si el Big Ben sonara 13 veces los leones cobrarían vida, se levantarían y comenzarían a dar vueltas alrededor de la columna Nelson. No somos supersticiosos ni creemos en leyendas ni en los llamados cuentos de viejas... pero del mismo modo que los ingleses se cuidan de tener 7 cuervos en la Torre de Londres deberían cuidarse de no hacer sonar el Big Ben, ni por error, 13 veces ¿no crees?.

León de Trafalgar Square | Pixabay

Por supuesto esto no es más que una leyenda fruto, probablemente, de la majestuosidad de estas estatuas a las que cabe la posibilidad que el propio Landseer hubiera querido ver andar como Miguel Ángel quiso hacer hablar a su Moisés; aunque, puestos a sacarles algún defecto, dicen los expertos que si bien las cuatro estatuas son magníficas y ligeramente diferentes las unas de las otras (puedes jugar a encontrar las diferencias en tu próxima visita a Times Square) es precisamente la parte de las patas la menos conseguida así que difícilmente podrían caminar... ¿Y por qué ese fallo? Al parecer a Landseer le llevó tanto tiempo realizar las 4 estatuas que cuando llegó a la parte de las patas el león muerto cedido por el zoo estaba ya en mal estado y tuvo que hacer más uso de su imaginación que del modelo.