Una española residente en Islandia intenta comprar una bici y cuenta lo que le ha sucedido: "En España esto no pasaría"

Cuando emigramos a un país extranjero lo que más nos llama la atención es el choque cultural entre ambas culturas y posiblemente nos parezca extraño. Es el caso de una usuaria de TikTok, quien ha intentado comprar una bicicleta en Islandia y se ha sorprendido con las respuestas.

Se trata de la usuaria @viajeroslowcosteros, que son una pareja de españoles que viven y trabajan en Islandia desde hace un tiempo y muestran con frecuencia cómo es vivir en este país. Y, es que ahora, han subido un vídeo, que ha revolucionado las redes sociales, porque han mostrado lo que les ha pasado cuando intentaban comprar una bicicleta.

"Este año no tenemos coche en el trabajo, así que, si vamos a hacer la compra, volvemos muy cargados o para ir al trabajo todo el rato tienes que estar pidiendo que te lleven porque estamos a 6 kilómetros", contextualiza la usuaria a sus seguidores.

De esta forma, estuvieron un tiempo buscando bicicletas de segunda mano para poder comprarlas. "Así que dijimos: vamos a probar en el grupo de Facebook a ver si alguien vende un par de bicis baratas o nos las deja durante el verano", añade. Sin embargo, en menos de 24 horas, la pareja recibió dos mensajes de un usuario de esta red social.

La mujer confiesa que es lo más "espectacular" porque los islandeses les dijeron: "Mira, vivo aquí. Ven, entra en el jardín y coge la bici", repite las palabras. Un hecho que les ha sorprendido porque "no es ni siquiera quedamos y te la doy. No, no. Ven y tómate las libertades de cogerla", dice mientras muestra las bicicletas. Por esta razón, los tiktoker dejaron una nota de agradecimiento, un gesto que ha emocionado a sus seguidores.

Tener confianza en desconocidos no es lo más normal del mundo, de hecho, según explica la usuaria "en España esto no pasaría. Estoy sorprendido y no debería sorprenderme porque al final tienes dos bicis que no usas, pues las prestas ¿no? Molaría que no nos sorprendiese, pero que nos sorprende a más de uno esto", finaliza el vídeo.

Un hecho que se ha vuelto viral y que ha sorprendido a sus seguidores. "Es que, si eso fuera España, no tendría bicis que prestar porque ya se las habría robado", "Ojalá en España sucediese… pero nos falta mucho que aprender" y "Ojalá todo el mundo se manejara así", son alguno de los comentarios.